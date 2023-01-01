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Hacettepe Üniversitesi’nden Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Finansmanı Yüksek Lisans Programı

Hacettepe Üniversitesi bünyesinde Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Finansmanı Yüksek Lisans Programı başlatıldı.

Washington Üniversitesi ile araştırma ortaklığı yapılan program, Harvard, Liverpool, Eötvös Lorand ve Londra Ekonomi Okulu gibi dünyanın prestijli üniversitelerinin katkılarıyla oluşturuldu. Eğitim dili İngilizce olan programın koordinatörlüğünü Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Bülent Gümüşel ve Washington Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yrd.Doç.Dr. Abdülkadir Keskinaslan üstleniyor

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