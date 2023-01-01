İstanbul Anadolu Yakası OSB’nin tek yetkili OSGB’si; Bilgili OSGB

Bilgili Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (Bilgili OSGB), 7 gün 24 saat acil yardım müdahalesi için sağlık memuru bulundurup, ambulans hizmeti sunuyor

İstanbul Anadolu Yakası OSB’nin tek yetkili OSGB’si; Bilgili Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (Bilgili OSGB), 7 gün 24 saat acil yardım müdahalesi için sağlık memuru bulundurup, ambulans hizmeti sunuyor, talep olması halinde OSB dışındaki firmaların da ihtiyacını karşılıyor. Bilgili OSGB Sorumlu Müdürü Dr. Bilgi Arslan, aynı zamanda bir tıp merkezi gibi faaliyet yürüttüklerini belirterek, iş sağlığı ve güvenliğinin önemine dikkat çekiyor: “İş kazalarında öncelikli olarak kolay ulaşılabilirlik önemlidir. Tam donanımlı ambulanslarımız ve uzmanlarımızla uzuv kopmaları gibi durumlarda acil müdahale etmekteyiz.”