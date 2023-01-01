Kıyafetler Fresh’n Soft Ter Emici ile yeni kalacak

Güneşli yaz günlerinin gelmesiyle Fresh’n Soft Ter Emici Yapraklar, terleme sorunu yaşayanlara çözüm için raflarda yerini aldı.

Sosyal yaşamda oldukça sıkıntılı anlar yaşanmasına neden olan terleme problemine köklü bir çözüm sunan Fresh’n Soft Ter Emici Yapraklar, bluz ve bodylerin kol altına yapıştırılarak kullanılıyor, giysilerden belli olmayarak, konforlu bir kullanım vaat ediyor. Hijyenik cilt koruması, cep boyu ile kadınlara çantaları kadar yakın.