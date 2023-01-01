Koç Üniversitesi Hastanesi’ne yeni uzman

Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Prof.Dr. Selçuk Peker, Koç Üniversitesi Hastanesi’nde.

Gamma Knife radyo cerrahisi, stereotaktik ve fonksiyonel nöroşirürji, hareket bozuklukları cerrahisi ve ağrı cerrahisi konularında uzman Prof.Dr. Selçuk Peker, çalışmalarını Koç Üniversitesi Hastanesi’nde yürütmeye başladı. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Peker, beyin tümörlerinin cerrahi işleme gerek kalmaksızın tedavisi için kullanılan Gamma Knife yöntemini de Koç Üniversitesi Hastanesi’nde uyguluyor.