KOÇ Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, ACEN’den uluslararası akredite edilen ilk ve tek fakülte

Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Eğitiminde Akreditasyon Komisyonu/Accreditation Commission for Education in Nursing-(ACEN) tarafından akredite edildi.

Fakülte böylece uluslararası düzeyde akredite edilen Türkiye’nin ilk ve tek hemşirelik fakültesi oldu. Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ayşe Ferda Ocakçı, akreditasyonla birlikte lisansüstü eğitimi hedefleyen öğrencilerin uluslararası alanda söz sahibi okullar tarafından kabul edilme şansının, Avrupa ve ABD gibi ülkelerde çalışmak isteyenlerin önündeki iş olanaklarının artacağını söyledi.