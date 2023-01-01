KONE’den hastanelere özel yatak asansörleri

Özellikle hastanelere yönelik olarak tasarlanan KONE yatak asansörleri, son derece zorlu hasta nakil ortamlarında ideal performans sunarken güçlü yapısı, sarsıntısız olması, derin kabin boyutu ve kapsamlı yük kapasitesiyle öne çıkıyor.

Acil ve öncelikli durumlar için özel çağrı butonları da bulunan asansörlerde güvenlik, hijyen ve enerji verimliliği kriterlerine büyük önem veriliyor. Asansörler, 26 kişiye kadar yolcu ve maksimum 2 ton yükü taşıyabiliyor.