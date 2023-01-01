Kuveyt Türk’ten Tıbbi Araştırma Merkezi'ne 100 milyon Euro finansman desteği

Kuveyt Türk, Türkiye’de bir ilk olan ve toplam 711 milyon Euro yatırım bedeline sahip Sağlık Bakanlığı Tıbbi Araştırma Merkezi için 100 milyon Euro finansman desteği sağladı.

Kuveyt Türk, merkezin fonlanması için 12 farklı kuruluşun, 15 yıl vadeli toplam 494.5 milyon Euro’luk desteğine, 100 milyon Euro ile katılarak bu alandaki en büyük desteği vermiş oldu. Kuveyt Türk Katılım Bankası Genel Müdürü Ufuk Uyan, Türkiye’nin toplum sağlığı açısından stratejik öneme sahip böyle bir projeye finansman desteği vermekten dolayı memnuniyet duyduklarını söyledi.