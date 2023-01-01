Lazer göz ameliyatında ‘çiziksiz’ teknoloji

Göze uygulanan lazer tekniklerinde son trend; No Touch Lazer, yani ‘göze dokunmayan’ lazer.

İstinye Üniversite Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları bölümünden Op.Dr. İrem Cudi İnce, uzun zamandır uygulanan klasik lazer tedavilerinden farklı olarak, ‘göze değmeden’ uygulanan “No Touch Lazer” teknolojisiyle saniyeler içinde miyop, hipermetrop ve astigmata veda etmenin mümkün olduğunu söyledi. Tedavi için hastanın, uzaktaki bir ışık kaynağına bir dakikaya yakın bir süre bakması yeterli. İnce kornealara bile uygulanabilen yöntemle aynı anda iki göz tedavi edilebiliyor.