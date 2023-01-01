Medical Park büyümeye devam ediyor!

Medical Park Hastaneler Grubu, İstanbul’un en büyük özel hastanesini Gaziosmanpaşa’da açıyor.

60 bin m2 alanda 517 yatak kapasitesi, 81 yoğun bakım ünitesi, 15 ameliyathane ve 110 poliklinikle hizmet verecek hastane, Türkiye’nin en büyük ikinci özel hastanesi unvanına sahip olacak. Medical Park ve Liv Hospital’ın çatı markası MLP Care Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Usta, 3 yılda, 3 hastane daha açmayı hedeflediklerini söyledi. Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi Genel Müdürü Ömer Faruk Azal ise sağlıkta mükemmeliyet merkezi yarattıklarını kaydetti.