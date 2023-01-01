Medical Park sağlık ihracatında da büyüyor

Medical Park Hastaneler Grubu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından gerçekleştirilen Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçı Firması Araştırması’nın sonuçlarına göre Sağlık Hizmetleri kategorisinde ikincilik ödülü aldı.

Medical Park Hastaneler Grubu Mali İşler Koordinatörü Burcu Öztürk, ödülü, Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın elinden aldı. Uluslararası hastalarını Türkiye genelindeki 25 hastanesinde ağırlayan Grup; 2016’da başta Irak, Almanya, Libya ve Azerbaycan olmak üzere dünyanın farklı noktalarından gelen 50 binden fazla kişiye sağlık hizmeti sundu, yabancı hastalara sunulan hizmetler karşılığında 113 milyon TL’den fazla ciro elde etti.