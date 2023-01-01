Medical Park’a ödül

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Türkiye’de ilk kez düzenlenen World Tourism Forum’da, 36 kategoride dağıtılan “Turizmin Oscarları”nda, “Sağlık Turizminde En İyi Hastane” ödülü Medical Park’ın oldu.

Medical Park adına ödülü alan MLP Care Grup Koordinatörü Başak Erel, Türkiye’nin sağlık turizminde dünyanın ilk 10 ülkesi arasında yeraldığını belirterek, 26 hastane ve 7 milyon hasta ortalamasıyla sektörün en büyük oyuncularından olan Medical Park ve Liv Hospital’in Türkiye ve dünya sağlık turizminde etkin bir rol oynadığını söyledi: “Yılda ortalama 80 ila 100 bin arasında yabancı hasta tedavi olmak için bizi tercih ediyor. Hedefimiz önümüzdeki yıl bu sayıyı yüzde 15 artırmak.”