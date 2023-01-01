Merck Serono Intercontinental Bölgesi Kalite Direktörlüğü’ne atama

Merck Serono Türkiye, Afrika, Mısır, Orta Doğu, Rusya ve Kafkaslar’dan Sorumlu Kalite Direktörlüğü’ne Zafer Öztuncer atandı.

Merck Serono’ya 2008’de Kalite Güvence Müdürü olarak katılan Zafer Öztuncer, Merck Serono Türkiye, Afrika, Mısır, Orta Doğu, Rusya ve Kafkaslar’dan Sorumlu Kalite Direktörlüğü’ne atandı. Bu ülkelerdeki kalite ekipleri Öztuncer’e rapor sunacak ve kendisi Türkiye Kalite Güvence Direktörlüğü görevini de sürdürmeye devam edecek. Dünyadaki en eski ilaç ve kimya şirketlerinden Merck’in biyofarmasötik bölümü olan Merck Serono’nun genel merkezi Darmstadt, Almanya’da bulunuyor.