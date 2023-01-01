MLP Care, 3 yeni inme merkezi açtı

Türkiye’de her 2-3 dakikada 1 inme vakası oluşuyor, tedavisi uzmanlık gerektiriyor.

İnme, ülkemizde kalp hastalıklarından sonra en çok ölüme neden olan 2. hastalık. Erken tanı ve doğru müdahale hayat kurtarıyor. MLP Care özel tedavi gerektiren ve toplumda görülme sıklığı yoğun olan hastalıklara yönelik merkezlerine “BAVİM-Beyin Anjiyografisi ve İnme Merkezi” tedavi ağını ekledi. İAÜ VM Medical Park Florya Hastanesi, İstinye Üniversitesi Hastanesi ve Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi’nde kurulan inme merkezlerinde acil ve kronik inme vakalarına tanı, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri veriliyor. Ağın liderliğini inme alanındaki değerli çalışmalarla öne çıkan Prof.Dr. Yakup Krespi yürütüyor.