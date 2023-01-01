Philips ile MIT’ten 25 milyon dolarlık işbirliği

Philips, Massachusetts Institute of Technology (MIT) ile 5 yıllığına 25 milyon dolar değerinde işbirliği anlaşması imzaladı.

Philips uzmanları MIT akademisyenleri ile sağlık teknolojisi ve bağlantılı aydınlatma alanlarında inovatif çözümleri araştıracak. Philips Research Genel Müdürü Henk van Houten, işbirliğiyle sağlık teknolojileri alanında ve sık rastlanan hastalıkların önlenmesi veya tedavisinde daha iyi yöntemler geliştirebileceklerini söyledi. MIT Dekan Yardımcısı Karen Gleason, bu gibi sektörel işbirlikleri aracılığıyla yeni teknolojileri, laboratuvardan etki sahasına taşıma hızlarını artıracaklarını umut ettiklerini kaydetti.