Postür bozulmamalı

Dizler kalçalardan hafif yüksekte olmalıdır.





Darüşşafaka Ömran ve Yahya Hamuluoğlu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nden Dr. Güldem Çıvgıner postür bozukluklarına dikkat çekiyor. Postür, belli bir durumda vücudun ideal duruşunu ve organların pozisyonel dizilişini anlatıyor. Örneğin otururken sırt düz ve omuzlar geride olmalı, kalçalar sandalyenin arkalığına değmelidir. Bel çukurluğunu sürdürmek için yuvarlanmış bir havlu veya bir bel yastığı kullanılabilir. Vücut ağırlığı kalçalara eşit dağıtılmalıdır. Dizler kalçalardan hafif yüksekte olmalıdır. Bunun için ayak yükselticisi kullanılabilir. Aynı pozisyonda 30 dakikadan fazla oturulmamalıdır.