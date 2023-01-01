Sabri Ülker Vakfı’ndan Beslenme ve Sağlık İletişimi Programı

Sabri Ülker Vakfı, İstanbul’da, uluslararası bilim insanları ile iletişimcileri “Beslenme ve Sağlık İletişimi Programı”nda buluşturdu.

Almanya’daki Hohenheim Üniversitesi Beslenme Bölümü Başkanı ve Sabri Ülker Vakfı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Hans Konrad Biesalski tarafından oluşturulan eğitim programı, alanında bir ilke imza attı. Türkiye’nin ilk uluslararası sertifikalı beslenme ve sağlık iletişim programına katılan iletişimciler, eğitimlerini Almanya’daki Avrupa Beslenme ve Gıda Bilimi Topluluğu tarafından verilen sertifikayla tamamladı.