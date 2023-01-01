Sağlığa 75 milyon dolarlık yatırım

İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın, sağlık alanında yaptıkları yatırımları arttırdıklarını belirtti.

Dr. Aydın, Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi ardından 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Tıp Fakültesi’ni hayata geçirdiklerini açıkladı. Aydın, yaklaşık 75 milyar dolar yatırım maliyetiyle hayata geçirilen, akıllı bina olarak tasarlanmış 100 adet muayene odasıyla toplamda 250 yatak sayısı bulunan ve 55 bin metre karelik alana inşa edilen Tıp Fakültesi’nin vakıf üniversiteleri arasında Türkiye’nin en büyüğü olma yolunda öğrencilere ve hastalara hizmet sunmaya hazırlandığını söyledi.