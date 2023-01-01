Ses estetiği ile hayal edilen sese kavuşmak mümkün

Okan Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. İsmail Koçak; yıllardır ses estetiği yaparak kişilerin ses tonlarını yeniden yapılandırıyor.

Koçak, “Ses estetiğini daha çok siyasetçiler, yöneticiler, öğretmenler, avukatlar ve sanatçılar yaptırıyor. Yani daha çok sosyal ortamla iç içe olan kişiler tercih ediyor. Başvuranların çoğu seslerinden memnun değil; tarzları ile uyumsuz olduğunu düşünüyorlar. Bu arada bu meslek gruplarının dışındaki kişiler de ameliyat olabiliyor” diyor.