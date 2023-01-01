Siemens Healthineers, yeni teknolojilere imza atacak

Siemens, sağlık hizmetlerini yeni ismiyle sürdürecek.

Siemens Healthineers. “Health” (sağlık) ile “Engineer” (mühendis) sözcüklerinin birleşiminden oluşan yeni isim, Siemens Sağlık’ın sektördeki öncü ruhunu vurguluyor. Siemens Healthineers CEO’su Bernd Montag, mühendislik ve bilimsel mükemmellikte bir geleneğe sahip olduklarını belirterek; “Bu gelenekten aldığımız güçle, sağlık kuruluşlarının hastalarına verimli ve yüksek kaliteli hizmet sunmasını sağlayan yenilikçi klinik çözümlerde de sektöre her zaman öncülük ediyoruz” dedi.

