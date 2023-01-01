Siemens Sağlık Çözümleri Girne’de

Siemens Sağlık, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ni en gelişmiş sağlık teknolojileriyle donatıyor. Proje, Türkiye ve yakın çevredeki en büyük sağlık donanım projelerinden biri olarak dikkat çekiyor.