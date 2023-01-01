Siemens Sağlık’tan kanser teşhisi ve tedavisinde en gelişmiş teknolojiler

Sağlık alanında lider şirketlerden Siemens Sağlık, Ulusal Kanser Haftası kapsamında Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Dairesi Başkanlığı, Sağlıkta Umut Vakfı (SUVAK) ve Hacettepe Üniversitesi’nin işbirliğinde Ankara’da gerçekleştirilen Uluslararası Kanser Haftası Sempozyumu’nda yeraldı.

Siemens Sağlık Türkiye Lideri Şevket On; Siemens Sağlık olarak kanser teşhis ve tedavisinde yenilikçi çözümlere odaklandıklarını söyledi.