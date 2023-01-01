Sigarayı spor ve hobilerle yenin!

Medical Park Tarsus Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Yrd.Doç.Dr. Adnan Kazım Usalan, öncelikle sigarayı bırakma kararını verirken kararlı olunması gerektiğini vurguluyor.

Usalan, sigarayı bırakmanın püf noktalarını anlattı: “Zorlanmak ya da bırakmayı deneyip tekrar başlamak, iradesizlik anlamına gelmemeli. Sigara bırakma çabası içindeyken kişi kendini yargılamadan ve suçlamadan mücadele etmeli. Sigarayı bırakırken kendinize uygun yöntemi seçin. Sigarayı bırakabileceğinize inanın. Sık sık yürüyüş ve spor yapın.”