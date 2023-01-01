Sony’den iki yeni cerrahi monitör

Sony cerrahi monitör serisini iki yeni Full HD LCD medikal monitör olan LMD-2735MD ve LMD-2435MD ile genişlettiğini duyurdu.

Sony Full HD çözünürlüğe sahip yeni ve uygun fiyatlı 24 inç ve 27 inç LCD medikal monitör serisini tanıttı. İki monitör, cerrahi endoskopi, laparoskopik kamera sistemleri ve diğer uyumlu medikal görüntüleme sistemleri için 2D renkli video görüntüleme sağlıyor, kompakt ve kullanıcı dostu tasarımlarıyla ameliyathaneler, cerrahi merkezleri, klinikler ve muayenehaneler gibi modern medikal ortamlar için ideal ürünler olarak öne çıkıyor.