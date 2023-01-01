Tıp eğitiminde sanal gerçeklik devrimi

Facebook’un VR(VR-Virtual Reality: Sanal Gerçeklik) şirketi Oculus, yürüttüğü “İyilik için VR” (VR for Good) inisiyatifi kapsamında tıp eğitiminde önemli bir devrimin ilk adımlarının atıldığını açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Los Angeles Çocuk Hastanesi’yle işbirliği yapan şirket, tıp öğrencilerini ve personelini eğitmek için hastaların kaderini tayin edecek kararların saniyeden daha kısa sürede verilmesini gerektiren yüksek riskli pediatrik travmalarla ilgili bir VR simülasyonu geliştirdi. Simülasyon, sağlık profesyoneli adaylarının eğitim senaryolarını gerçek hayat yakınlığında deneyimleyerek karar verme yetkinliği kazanmalarına yardım ediyor.