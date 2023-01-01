Turkcell ile Okan’dan güçbirliği

Okan Üniversitesi ile Türkiye’nin GSM devlerinden Turkcell arasında başta eğitim ve sağlık olmak üzere farklı alanlara yönelik işbirliği anlaşması imzalandı.

Protokol imza törenine katılan Turkcell Genel Müdürü ve CEO’su Kaan Terzioğlu işbirliğinden dolayı memnun olduklarını belirtirken, Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan ise “Turkcell ile yaptığımız anlaşma üniversite-sanayi işbirliğine verdiğimiz önemin bir göstergesi” dedi. Törene, Okan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Argun Karacabey, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Erdinç Telatar ve üniversitenin Sürekli Eğitim Merkezi (OKSEM) Müdürü Pınar Salahoğlu da katıldı.