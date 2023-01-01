Uyku apnesi

Kalitesiz uykunun gündelik hayata darbe vurduğunu söyleyen Medical Park Bahçelievler Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Gülten Özdemir, “Uyku apnesi, sosyal hayata, kariyere, obeziteye, unutkanlığa ve hatta depresyona neden olabiliyor.





Uyku apnesinin (Sleep apnea) en önemli belirtisi olan horlama sorununuz varsa mutlaka bir doktora başvurulmalı” dedi. Her 100 kişiden 40’ının horlama sorunu yaşadığını söyleyen Özdemir, horlaması olan kişilerin yüzde 5’inde uyku apnesi görüldüğünü söyledi ve “mutlaka uyku hastalıklarıyla ilgilenen uzman hekime ulaşılmalı” dedi.