Uzun ve sağlıklı ömrün 9 sırrı

Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi Dahiliye Uzmanı Dr. Semiha Ayaydın Kaplan, özellikle son yıllarda sağlıklı beslenme, spor ve tıp alanındaki gelişmelerin insan ömrünün uzamasında etkili olduğuna değindi, 40 yaşın insan hayatında daha önemli bir dönüm noktası haline geldiğini söyledi.

Kaplan, uzun ve sağlıklı bir yaşam hedefleyenlere şu önerilerde bulundu: “Zihin egzersizi yapın. Hareket şart. Kemiklerinizi koruyun. Stresi en aza indirin. Check-up yaptırmayı unutmayın. Probiyotik ürünler tüketin. Sağlıklı bir yaşam için tabi ki yüksek şeker içeren gıdaları ve şuruplu tatlıları beslenme alışkanlıklarınızdan çıkarın. Uykunuzu alın. Hayata daha olumlu bakmaya çalışın.