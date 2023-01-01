Vodafone’dan göz hastalarına uzaktan destek

Vodafone Türkiye, sağlıkta dijitalleşmenin öncüsü olma hedefiyle yeni bir hizmet daha sunuyor.

“Vodafone Cep Sağlık” bünyesinde geliştirilen ve mobil cihazlarla uzaktan göz muayenesi yapılmasına imkan veren “Vodafone Göz Sağlığı” uygulaması ile göz doktoru bulunmayan bölgelerde veya rahatsızlıkları sebebiyle göz doktoruna ulaşmaları mümkün olmayan yatağa bağımlı hastalara hizmet verilebiliyor. Uygulama, ilk olarak evde bakım şirketi Artı Sağlık ve Dünya Göz Hastanesi işbirliğiyle Bolu’nun Göynük ilçesinde kullanıldı. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ender Buruk, uygulamayla sağlık hizmetlerine uzaktan erişimi kolaylaştırdıklarını belirtti.