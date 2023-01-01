VSY Biotechnology Ataşehir Fabrikası kapılarını göz doktorlarına açtı
VSY Biotechnology’nin yenilikçi göz içi lenslerinin üretildiği Ataşehir fabrikası, Beyoğlu Göz Eğitim Araştırma Hastanesi’nin uzman doktorlarından oluşan bir heyet tarafından ziyaret edildi.
Beyoğlu Göz Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.Dr. Muhittin Taşkapılı, Prof.Dr. Ahmet Demirok, Doç.Dr. Ercument Bozkurt ve Opr.Dr.Yusuf Yıldırım’ın aralarında bulunduğu bir heyet, VSY Biotechnology Ataşehir Fabrikası’nın üretim teknolojilerini yakından inceleyerek, üretim süreçleri hakkında bilgi aldı.