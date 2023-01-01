Yağlandırmadan nemlendiren özel formül

Eczacıbaşı İlaç Pazarlama güvencesiyle eczanelerden temin edilebilen Cetaphil Dermacontrol serisi yüz nemlendirme losyonu, özel formülü ile kış aylarında da cildin yağ dengesini kontrol altında tutarak yüzün ihtiyacı olan nemi sağlıyor.

Seramid teknolojisi sayesinde cilt bariyerini yeniden oluşturan, UV ışınlarının zararlı etkilerinden korumak için her mevsim kullanılması tavsiye edilen koruyucular içeren losyon, akneye eğilimli her cilt tipi için uygun. Akne ilaçlarıyla birlikte kullanılabilen Cetaphil Dermacontrol serisi, yüz yıkama köpüğündeki çinko glukonat ile ilk yıkamadan itibaren sebum üretimini düzenlerken yağ içermeyen yüz nemlendirme losyonu ise hızlı emilen formülü ile cildin nem ihtiyacını karşılıyor.