Yerli stentler ihracatın gözdesi

Türkiye’de üretilen yüksek teknolojili koroner sağlık ürünleri, küçük hacmi, yüksek katmadeğeriyle ihracatın yükselen yıldızı.

Sağlık teknolojisi alanında katmadeğerli ürünler geliştiren Alvimedica, İtalya’daki üretim hattını Türkiye’ye taşımaya hazırlanıyor. Şirket İtalya ve Türkiye’deki üretim tesislerinde, yılda toplam 1 milyon adet stent, kateter ve balon üretimi yapabiliyor. Alvimedica Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Alaton, “Yerli üretimimiz olan bir kilo stent aynı miktar altından yaklaşık 2.5 katı daha değerli. Katmadeğeri yüksek, hacmi küçük olan ileri teknolojili ürünler ihraç ediyoruz” dedi.