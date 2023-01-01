Akbank, KOBİ’lerin payını artıracak

KOBİ Bankacılığı denilince ilk akla gelen bankalardan olan Akbank’ın, KOBİ Bankacılığı müşterilerine kullandırdığı nakdi kredi tutarı Aralık 2012 itibarıyla 27.8 milyar TL oldu. Akbank toplam kredileri içindeki payı ise yüzde 30. Akbank Ticari ve KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kaan Gür, önceliklerinin bu payın artırılması olduğunu söyledi.





Gür, “Bu hedefimiz doğrultusunda, bundan sonra da KOBİ’lerin büyümesine ve gelişmesine katkıda bulunmak için varolan kredi ürünlerimize yenilerini katacağız ve uygun koşullarla sunacağımız fonlarla desteğimizi artırarak devam ettireceğiz” dedi.

KOBİ Bankacılığında yoğun bir rekabet ve hizmet benzerliklerinin olduğunu hatırlatan Gür, banka olarak farklılaşmak için iyi ilişkiler oluşturmaya önem verdiklerini söyledi. Gür, şöyle konuştu: “Proaktif olarak müşterinin ihtiyaçlarını önceden görerek onlara doğru ürün sunabilmenin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. KOBİ’lerin faaliyet gösterdiği sektörün dinamiklerini iyi anlamak gerekiyor. KOBİ’nin sektöründeki nakit akışını, kârlılığını, kendi dinamiklerini anladığınız zaman, ilgili sektöre ve o sektörde faaliyet gösteren KOBİ’lerin ihtiyaçlarına uygun hizmet ve ürün paketleri sunmak çok daha verimli oluyor. Bu kapsamda, ürünlerimizin yanı sıra şu ana kadar farklı sektörlerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hazırladığımız 20’ye yakın paket ile de KOBİ’lere desteğimizi sürdürüyoruz.”

Kaan Gür, diğer taraftan KOBİ’lere finansman desteği sağlamanın yanısıra bu finansmana ulaşmaları için gerekli olan bilginin sağlanması, danışmanlık ve yönlendirmenin de çok önemli olduğuna inanıyor.

Akbank, “KOBİ’ler Türkiye’nin, Akbank KOBİ’lerin Gücüdür” felsefesiyle iş ortağı olarak gördüğü KOBİ’lere çeşitli projeler üreterek, KOBİ Bankacılığında alışagelmiş iş yapma biçimini değiştiriyor.