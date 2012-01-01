Beyaz eşya sektörü büyük değişiklikler beklemiyor

Besim Oktayer - BEYSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı





2012 durumu:

2012 yılı Kasım ayı rakamlarına bakıldığında 20.135.475 adet üretim ile geçen seneye oranla yüzde 8 (2011 aynı dönem: 18.581.048 adet) daha iyi durumda oldu.



Sektörün sorunları:

Nitelikli işgücü, Ar-Ge çalışmalarının nitel ve nicel olarak geliştirilmesi, yüksek vergiler, yüksek enerji maliyetleri, finansman kaynaklarına ulaşmada yaşanan sıkıntılar, hammadde ithalatında yaşanan sıkıntılar, döviz kuru dalgalanmaları.



2013 sektörel hedefler:

2013?te büyük değişiklikler beklemiyor. Üretimde ve ihracatta artış trendinin devam edeceği, buna karşılık karlardaki daralmanın da süreceği öngörülüyor.