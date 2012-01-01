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Beyaz eşya sektörü büyük değişiklikler beklemiyor

Besim Oktayer - BEYSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı



2012 durumu:
2012 yılı Kasım ayı rakamlarına bakıldığında 20.135.475 adet üretim ile geçen seneye oranla yüzde 8 (2011 aynı dönem: 18.581.048 adet) daha iyi durumda oldu.

Sektörün sorunları:
Nitelikli işgücü, Ar-Ge çalışmalarının nitel ve nicel olarak geliştirilmesi, yüksek vergiler, yüksek enerji maliyetleri, finansman kaynaklarına ulaşmada yaşanan sıkıntılar, hammadde ithalatında yaşanan sıkıntılar, döviz kuru dalgalanmaları.

2013 sektörel hedefler:
2013?te büyük değişiklikler beklemiyor. Üretimde ve ihracatta artış trendinin devam edeceği, buna karşılık karlardaki daralmanın da süreceği öngörülüyor. 

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