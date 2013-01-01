Arena, ‘Bulut Bilişim’de de müşterisinin yanında

Bilişim sektörünün en köklü firmalarından biri olan Arena, 8 bini aşkın iş ortağı ile çalışan Türkiye’nin en yaygın teknoloji dağıtıcısı olarak aldığı ürünün üzerine lojistik ve finansal katmadeğerini koyarak müşteriye ulaşıyor.





Arena Kurumsal Ürünler Grup Müdürü Cenk Soyluoğlu, kurumsal tarafta ise farklı bir strateji oluşturduklarını belirterek, “Kurumsal alanda çözümler sunmak gerektiğinde iş ortaklarımıza verdiğimiz hizmetlerin finans ve lojistikten çok daha fazla olması gerekiyor. Çünkü çalıştığımız her iş ortağının her konuda uzmanlığa sahip olması mümkün değil. Bu noktada iş ortaklarımıza hem satış öncesinde hem de gerektiği zaman satış sonrasında kurumsal çözümlerle alakalı ürün ve yazılım alanında hizmet ve destek sağlıyoruz” açıklamasını yapıyor.

Soyluoğlu, 2013 yılında kurumsal çözümler alanında büyümeye odaklandıklarını açıklayarak, “Özellikle 2013 yılında bu alanda yeni anlaşmalar yapmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde yaklaşık olarak yüzde 10 gibi bir büyüme gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu büyümenin de büyük bir kısmını kurumsal çözümler alanında gerçekleştirmek istiyoruz” diye konuşuyor. Bulut bilişim alanında yürüttükleri çalışmalara ilişkin de bilgi veren Soyluoğlu, şöyle konuşuyor: “İş hacimlerindeki sürekli artış ile verimli ve esnek iş modellerini zorunluluk haline getiren rekabet koşulları nedeniyle bulut bilişim artık KOBİ’lerin önceliği. Arena, bulut bilişim çözümleri sunan dünya markaları ile çalışıyor. Buradaki stratejik rolümüz, bu çözümleri, yetkin iş ortaklarımız üzerinden kurumlara başarılı bir şekilde ulaştırabilmek.”

Soyluoğlu, bulut bilişimde üç tip dağıtım şeklinin olduğunu Arena’nın stratejik olarak iki yöntemi kullandığını açıklıyor: “Bulut bilişim çözümleri olan üreticilerin (Amazon, HP, IBM vb.) çözümlerinden son kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik çözüm paketleri hazırlayarak iş ortakları üzerinden ulaşmak. Bir diğer şekil ise bulut bilişim hizmetini son kullanıcılara götürebilecek bulut bilişim danışmanlık firmalarından oluşan bir kanal oluşturmak diyebiliriz.