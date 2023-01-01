‘Bulut Bilişim’ hafifletir!

Bilişim teknolojileri yaşamın her alanına girdi ve “Çağ Dönümü” denebilecek büyük bir değişimin nedeni oldu. BULUT TEKNOLOJİSİ bilişim teknolojilerinin gelişiminde kategorize edilemeyen en son aşamayı teşkil ediyor.Bilişim sektörünün gündemini “Bulut Bilişim” doldurdu. Nedir, ne değildir?

Devasa büyük şirketler konuyu kavradı ve “Bulut Bilişim”e geçtiler. Sıra KOBİ’lere geldi. KOBİ’ler de yararlarını anladıkları oranda bulutlara çıkacak.

Önce şu bilinmeli: “Bulut Bilişim”, bilgi ve iletişim teknolojilerinde gelinen son aşamadır. Somut bir teknolojidir. Güçlü ve yetkin bilişim şirketlerinin sağladığı bir hizmettir. Bulut şirketleri bu yüksek teknolojiyi sunar, ihtiyacı olan şirketler de “hizmet” olarak satın alır ve kullanır.



İhtiyaç ne zaman doğar?

Biliyoruz; şirketler bilişim sistemlerini kendi bünyelerinde bir yapı olarak kurar. Şirketin bilişim işlemleri arttıkça ve biriktikçe yapı büyür. Yeni teknolojiler, yeni personel alınır. Yapı şirket içinde şişmeye devam eder ve bir süre sonra hantallaşır. ‘Bulut Bilişim’e o zaman ihtiyaç doğar. Yapı şirketin dışına çıkarılır, ‘Bulut’a emanet edilir, şirket hafifler!

“Bulut”tan kaçamazsınız “Bulut Bilişim” keyfi tercih değil, zorunluluktur. ‘İnternet’in geleceğidir.

Bilgisayar hard diskleri yetmez olduğunda gidilecek uğraktır. “Bulut”a gidildiğinde şirketteki bilişim altyapısı ve yarattığı istahdam gereksiz olur. Şirket gereksinme duyduğu bütün bilişim uygulamalarını “Bulut”dan alır, kaynak “Bulut” da kalır.



“Bulut” sisteminde işleyiş

Şöyle düşünmeli: Kurum veya şirket olarak kendi içimizde işlemler yapıyoruz. Yaptığımız bu işlemleri aynı aygıtlarda saklıyoruz. “Sakladıklarımız”ın hacmi uygulama hacmini kat kat aşacağından, kendi aygıtlarımızda herhangi bir işlem, yazılım, veri erişimi veya servis altyapısı oluşturmuyor, bunları “Bulut”a bırakıyoruz. İşletmenin üretimi, ticareti, pazarları, teknolojisi, yönetim yapısı büyüdükçe yeni nesil yazılımlara, yeni altyapıya, yeni personellere ve bunların eğitimlerine yönelmiyoruz.

Bunları bize ‘Bulut Bilişim’ abonelik veya birim başı ödeme yoluyla sağlayarak yükü sırtımızdan alıyor. Ayrıca internette gerçek zamanlı işlem yapabilme yeteneğinizin sınırlarını genişletiyor. Programlarla yaptığımız birçok işlemi; internet üzerinden yapabilir duruma geliyoruz. Bu imkan başka imkanlar yaratıyor: Örneğin; internetle uzak bilgisayarlara erişebiliyor, bu bilgisayarlar üzerinden veri işleyebiliyoruz. ‘Bulut Bilişim’ sayesinde, ağ tarayıcıları birçok programın biraraya toplandığı ve bilgisayarlar arası işlem yapılabilen bir alana dönüşüyor.

Demek ki ‘Bulut Bilişim’ hizmetini satın alırsak, birçok sistem için gerekli altyapıyı da temel bir veri sisteminden almış oluyoruz; kullanıcı olarak bilişim aygıtlarınızda bu programların yüklü olması ihtiyacı ortadan kalkar.



‘Bulut Bilişim’de avantajlarımız ‘Bulut Bilişim’ bize şu avantajları sağlar:

- Hızlanırız. Kullanıcı gereksinmesi olan yeni veya ilave teknolojik altyapı kaynaklarını kullanmayız.

- Sermaye giderleri ortadan kalkar, sadece işletme giderlerimiz olur.

- KOBİ’ler ‘Bulut Bilişim’ hizmetini satın aldıklarında, özkaynaklarının kafi gelmediği bilgi teknolojilerini de sağlamış olurlar.

- Bulut Bilişim hizmeti ile birlikte, bilgi işleme temelinde yaptığımız ücret harcamaları kalkar.

- Herhangi bir sabit cihaza veya yere bağımlı olmaktan kurtuluruz.

- Uygulamalar bir fiziksel sunucudan diğerine kolayca transfer edilebilir.

- Altyapımızı daha az masraflı bir yerde merkezileştirmiş oluruz.

- Sistemlerden yararlanma ve verimlilikte yüzde 10-20’lik artış olur.

- Güvenirlik gelişir, iş devamlılığı sağlanır.

- Detaylı, self servis temelli, gerçek zamanlıya yakın hizmetler elimizin altında toplanır.



Talebe göre kapasite artırımı ve azaltımı hızlıca yapılabilir.

- Kullandığımız kadar öderiz. Küçük firma isek rekabet gücümüz artar.

- İstediğimiz yerde ve istediğimiz zamanda çalışırız.

- Bilişim için harcadığımız enerji yüzde 30 azalır.



‘Bulut Bilişim’ hizmet modelleri



Bulut bilişim sağlayıcıları şu üç modele göre hizmet sunuyor:

1. Altyapı hizmeti: En temel hizmettir. Bulut hizmeti alana daha az iş bırakır. Bu modelde işletim sistemleri ve uygulama yazılımlarının onarımından, sürdürülmesinden bulut hizmeti alan kullanıcı sorumludur.

2. Platform hizmeti: Bu hizmet modelinde, bulut sağlayıcıları genellikle işletim sistemi, programlama dili yürütme ortamı, veri tabanı ve web sunucularını içeren bir bilgi işleme platformunu dağıtır.

3. Yazılım hizmeti: Bu modelde, bulut sağlayıcı uygulama yazılımını yüklemeyi ve işletmeyi yapar. Kullanıcı istediği yazılıma bulut hizmeti alanlar üzerinden erişir.