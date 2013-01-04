‘Bulut’ pazarı büyüyor, özgün kurumsallaşma istiyor; Türkiye Bulut Kurumu
Türkiye bulut bilişim pazarının büyüklüğünün bu yıl 100 milyon doların üzerinde olması bekleniyor. Ek bir BT yatırımı yapmayı tercih etmeyenlerin, ‘kullandığın kadar öde’ politikası nedeniyle tercih ettiği bulut bazlı ağlar artarken mikro bulutların kullanımına da başlanacak.
Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Yönetim Kurulu İkinci Başkanı Koray Özer ile bulut bilişim pazarını konuştuk. Özer, açıklanan bazı raporlardan edindikleri verilere göre dünya genelindeki bulut bilişim hizmetleri pazarının bu yıl yaklaşık 170 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini söylüyor. Özer, bulut bilişim pazarına ilişkin şu verileri paylaşıyor: “Uluslararası araştırmalarda ‘Bulut Bilişim’in, Avrupa Birliği (AB) ekonomisine 2015-2020 döneminde toplam 357 milyar Avro, 2020 yılında ise 88 milyar Avro seviyesinde bir katkıda bulunabileceği öngörülüyor. Türkiye’deki genel bulut bilişim pazarının büyüklüğünün, bu yıl (2015) 100 milyon doların üzerinde olması bekleniyor. Bulut hizmet sağlayıcılarının sayısı ise 2008’de yaklaşık 50 iken 2014 yılı sonunda 200’e çıktı.”
Dünya genelinde 2014’te, masaüstü, dizüstü bilgisayar, akıllı telefon, tablet gibi cihazların, bulut bilişim ile çalışma sistemlerine entegre olma sürecinin yaygınlaştığından sözeden Özer, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun (BTYK) 4 Ocak 2013’te gerçekleştirilen 25. toplantısında alınan kararla Türkiye’de bulut bilişim konusunda kamusal alandaki çalışmaların kapsam ve ilgili kurumlarının belirlendiğini ancak, bu konuda kamuda hala somut adımlar atılamadığını kaydediyor: “Türkiye’deki kurumlar maliyet ve esneklik özellikleri nedeniyle bulut bilişime ilgi göstermeye başladılar ancak bilişime ilişkin düşük bilinirlilik olduğu da gözden kaçmıyor. Bulut hizmetleri pazarının 2014’te 79.49 milyon dolara eriştiği belirtilen Türkiye’de pazar, henüz istenilen seviyelere ulaşamadı. Yapılan araştırmalara göre bulut bilişim pazarı, yılda ortalama yüzde 15 büyüyor ve yakın gelecekte firmaların BT harcamaları içinde en büyük paylardan birinin bulut bilişime ayrılacağı tahmin ediliyor. Ek bir BT yatırımı yapmayı tercih etmeyenlerin, ‘kullandığın kadar öde’ politikası nedeniyle tercih ettiği bulut bazlı ağlar artarken mikro bulutların kullanımına da başlanacak. Önümüzdeki yıllarda iletişim, e-posta, doküman yönetimi gibi tüm genel uygulamaların yarısının bulut tabanlı olması bekleniyor. Bulut bilişimin, genel süreçlere yardımcı unsur olma rolünü sürdürüp geçici bir eğilim olmayacağı belirtiliyor.”
Koray Özer, AB’de bulut bilişim kullanan firmaların yüzde 80’inin maliyetlerinde yüzde 10 ile 20 arasında düşüş yaşadığı hesaplanırken bu konuda kamu ve KOBİ’lere yönelik alınacak karar, strateji ve politikaların uygulanmasıyla önemli oranda zaman ve kaynak tasarrufları sağlanacağının da altını çiziyor.
Bulut bilişim pazarı konusunda Özer şu çözümleri öneriyor:
- Öncelikle birlikte çalışabilirlik ve veri taşınabilirliğine ilişkin düzenlemeler,
- Abonelik sözleşmelerinin geliştirilmesi,
- Bulut işbirliği platformunun oluşturulması,
- İşlemlerin AB’ye paralel düzenlenmesi,
- Farkındalığın artırılması,
- Bilgi güvenliği mekanizmalarının iyileştirilmesi,
- Politika ve strateji belgesinin tamamlanması.
Özer’e göre; bu pazarda yetişmiş bilgi teknolojileri uzmanı bulma ve istihdam etmek konusunda da ciddi sorunlar yaşanıyor. Ülkemizdeki bant genişliğinin yeterli olmaması da bir diğer sorun.
“Türkiye Bulut Kurumu” önerisi
Koray Özer, ‘Geleceğin vazgeçilmez bir modeli’ olacağı düşünülen bulut bilişim hizmetlerinde “TBD olarak Mayıs 2012’de tek işi kamu bulutu olan ‘Türkiye Bulut Kurumu’ kurulmasını önermiştik. Bu olursa; verimlilik artar, yönetim kolaylığı sağlanır. hizmet kalitesi yükselir. maliyet düşer, daha az donanım ve yazılım kullanılır” diyor.
Bulut sistemleri kullanımı ile yıllık yazılım bakım ücreti yok!
Digital Planet NETInvoice Bulut Sistem altyapısı üzerinde oluşan elektronik kayıtlara, her türlü yazılım ve donanım güvenlikleri sağlanmış şekilde, sadece herhangi bir tarayıcı aracılığı ile erişerek e-Dönüşüm ile ilgili tüm operasyonel işlemlerini kolaylıkla yerine getirebilmekte. Bulut sistemleri kullanımı ile lisanslama modelinde yer alan yıllık yazılım bakım ücreti yer almadığından, bu durum müşteriler için ayrı bir maliyet kazanımı sağlamakta.
Digital Planet, TÜBITAK Ödüllü Bulut e-Arşiv altyapısı ile telekomünikasyondan finansa, perakendeden enerjiye kadar tüm sektörlerde Türkiye’nin lokomotif firmalarına hizmet veriyor. Digital Planet, her ölçekteki kurumun e-Faturaya geçiş sürecini, bu alandaki uzmanlığı ve tecrübesiyle baştan sona yönetiyor. T.C. Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı standartlarına uygun e-Dönüşüm sistemlerini kurumların hizmetine sunan Digital Planet, bu alandaki bilgi birikimi ve tecrübesiyle sektörel gelişime de liderlik ediyor.
Digital Planet’in e-Dönüşüm Kapsamındaki Hizmetleri:
e-Fatura Hizmeti
Kırktan fazla Muhasebe, ERP programıyla entegre bulut e-Fatura çözümü sunuyor. NETInvoice e-Fatura portalınde, fatura onaylama mekanizmaları, wokflow iş akışları yapılandırılabiliyor. Arşiv hizmetiyle e-Fatura’lara her an, her yerden ulaşabiliyor.
e-Defter Hizmeti
Nisan 2015’e kadar geçişi zorunlu tutulan e-Defter uygulaması ile artık defterler elektronik ortamda; oluşturulacak, kaydedilecek, muhafaza edilecek ve ibraz edilecek.
e-Arşiv Hizmeti
e-Arşiv, Vergi Usul Kanunu uyarınca kağıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkan tanıyan uygulamadır.
NETInvoice Bulut E-Arşiv çözümü Gelir İdaresi Başkanlığı sınama ve testlerinden başarı ile geçen uygulama özellikle yüksek kapasiteli fatura üretimi olan kurumlar için performans ve verimlilik açısından en doğru çözüm.
GİB portalı kullananlara Bulut ortamında e-Fatura ve e-Defter Saklama Hizmeti
E-Defter verilerini saklama konusunda artık hiçbir risk almaya gerek yok. Digital Planet Bulut e-Defter Saklama Hizmeti ile e-Defter verilerinin güvenliğinden tam 10 yıl boyunca emin olunuyor.
GD Holding’ten KOBİ’lere 6’ncı müjde
Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun ‘KOBİ’lere 5 müjde vereceğim’ açıklamasının ardından, 6’ncı müjde de GD Holding’ten geldi. GD Holding tarafından KOBİ’ler için geliştirilen yeni nesil CRM sistemi TRCRM, KOBİ’lere online olarak müşteri ilişkileri, pazarlama ve satış süreçlerini yönetme imkanı sunarken kolay bir şekilde kendilerine özel e-ticaret sitesi açabilmelerini ve çağrı merkezi hizmetlerini aynı sistem üzerinden takip edebilmelerini sağlıyor. Bulut bilişim teknolojisi ile, ‘kullandığın kadar öde’ anlayışı ile çalışan sistem, kullanım kolaylığıyla KOBİ’lerin ticari faaliyetlerini tek elden yönetmesini sağlıyor.
GD Holding A.Ş. Pazarlama Direktörü Arif Köse, şu an üç kullanıcıya kadar ücretsiz müşteri ilişkileri yönetimini KOBİ’lerin kullanımına sunduklarını aktardı: “Aralık ayında piyasaya sürdüğümüz bu ürünle şu an 1.260’a ulaşan kullanıcı firma sayımızı, yılsonuna kadar 20 bine ulaştırmayı hedefliyoruz.”
Turkcell AkıllıBulut ile daha çok tasarruf
Turkcell Kurumsal Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Selen Kocabaş, Turkcell AkıllıBulut’un, şirketlerin donanım ve yazılım satın alma, lisans güncelleme, sistem işletiminin yanında, bu teknolojileri kullanacak kalifiye personel istihdam etme, sistemlerin sürekliliği ve güvenliğini sağlayarak internette erişim masraflarını yüzde 40’tan başlayan oranda azaltabilmelerini sağladığını söyledi.
Selen Kocabaş şunları dile getirdi: “Örneğin; 25 kişilik bir işletme, tüm bu hizmetleri Turkcell AkıllıBulut ile aldığında, altyapıda yüzde 73, yazılımda yüzde 82 ve genel toplamda ortalama yüzde 80 tasarruf elde edebiliyor.
Turkcell AkıllıBulut ile bulut hizmetlerine her an, her yerden ve her cihazdan istenilen kapasiteyle ulaşılıyor. Turkcell AkıllıBulut içerisinde yeralan bir servisten örnek vermek gerekirse, Akıllı Faks ile işletmeler faks cihazı, kağıt, kartuş ve sabit telefon ücreti ödemiyor, toplam faks hacmine göre ücretlendiriliyor. Bu durum yüzde 80 civarında bir maliyet avantajı sağlamakla beraber, fakslar e-posta, mobil uygulama ve web sitesi aracılığı ile ofis dışından alıp gönderilebildiğinden, bir faks için ofise gidilmesi gerekmediği için ulaşım maliyetleri de azalmış oluyor.”
Bulut’tan Temassız Mobil Ödeme Teknolojisi TEB’te
Türkiye’de bulut teknolojisi üzerinden temassız ödeme altyapısını tamamlayan ilk banka olan Türk Ekonomi Bankası (TEB), yakın zamanda mobil bankacılık uygulaması CEPTETEB üzerinden hizmeti kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor.
TEB, Visa Europe ve mobil ödemeler alanında inovatif çözümler sunan Metamorfoz ortaklığıyla geliştirdiği, bulut üzerinden temassız mobil ödeme uygulamasıyla kredi kartı müşterilerinin ödeme işlemlerini akıllı cep telefonları üzerinden daha hızlı ve kolay bir şekilde yapmalarını sağlayacak. Temassız ödeme deneyiminde yeni bir dönem başlatan bulut teknolojisiyle fiziki olarak kart taşımaya, GSM operatörüne giderek SIM kart değiştirmeye gerek kalmıyor.
TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, “Biz TEB olarak, Türkiye’de bu alandaki yeniliklerin öncülerinden biri olmayı hedefliyoruz. Ekranlı Banka Kartı, PayPal Nakit Kart gibi birçok yenilikçi ürünü Türkiye ve dünyada hizmete sunan ilk banka olarak, bulut üzerinden temassız mobil ödeme altyapısını tamamlayan ilk banka olmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.
Google ve VMware işbirliği
VMware vCloud Air üzerinde Google Bulut Platform Hizmetleri’ni sunuyor. VMware, duyurusunu gerçekleştirdiği Google ile yaptığı içeriği genişletilmiş anlaşmayla büyük şirketlerin VMware vCloud Air üzerinden açık bulut hizmetlerine erişimini sağlıyor.
Google Küresel İş Ortağı Strateji ve İşbirlikleri Yönetici Direktörü Murali Sitaram işbirliklerinin VMware sanallaştırmasının güç ve etkinliği ile Google Bulut Platformu’nun yüksek ölçeğinin müşterilerine benzersiz bir hibrit çözüm sağlayacağından sözetti: “Bu anlaşmanın bir sonucu olarak büyük şirket müşterilerimiz Google’ın milisaniyeler içerisinde milyarlarca arama sonucunu bildirmesini sağlayan aynı altyapı üzerine inşa edilmiş Google’ın açık bulutunun güvenlik, ölçülebilirlik ve fiyat performansıyla VMware bulut ortamlarını birleştirebilecekler.”
VMware’in Bulut Hizmetleri İş Birimi Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Bill Fathers, Google’la işbirliklerini genişletmekten ve müşterilerinin vCloud Air platformu üzerinde iş kritik uygulamalarını çalıştırırken Google’ın zengin hizmet portföyünden yararlanabilmelerine olanak sağlamaktan heyecan duyduklarını belirtti.