‘Bulut’ pazarı büyüyor, özgün kurumsallaşma istiyor; Türkiye Bulut Kurumu

Türkiye bulut bilişim pazarının büyüklüğünün bu yıl 100 milyon doların üzerinde olması bekleniyor. Ek bir BT yatırımı yapmayı tercih etmeyenlerin, ‘kullandığın kadar öde’ politikası nedeniyle tercih ettiği bulut bazlı ağlar artarken mikro bulutların kullanımına da başlanacak.