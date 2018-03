Dosya/Bulut Bilişim

Sanayi teknolojilerinin 500 yıl süren “Manuel Hakimiyeti” devam ederken ‘Bilişim Teknolojileri’nin bir üst hakimiyeti oluşmaya başladı. Bilişim Teknolojilerinin üretimden tüketime, eğlenceden sanata kadar her alanı kuşatan bu yeni egemenliği de kendi içinde çok hızlı bir gelişim süreci yaşıyor. Bilişim teknolojilerinin gelişiminde ulaşılan son aşamayı BULUT TEKNOLOJİSİ oluşturuyor.