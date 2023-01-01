”EMC’den Yenilikçi Bulut Bilişim Vizyonu

EMC, bulut bilişime giden yolda firmaların; altyapılarını en iyi şekilde inceleyerek, en uygun maliyetli ve en verimli çözümleri uzman mimarları aracılığıyla sunuyor. EMC Kıdemli Teknoloji Danışmanı Cenk Ersoy, aynı zamanda müşterinin; almış olduğu ürünü, hangi seviyede, ne performansta kullandığını ve ne gibi kazanımlar elde ettiğini çok rahat analiz edip görebildiklerini söylüyor.





Kökenleri 1979 yılına dayanan EMC, 1999 yılından bu yana Türkiye’de; işyerleri ve hizmet sağlayıcıların, bilgi teknolojisini bir hizmet olarak sunmalarını sağlayacak şekilde faaliyetlerini dönüştürmelerini sağlıyor. EMC’nin Bulut Bilişim vizyonu, sanallaştırmanın sunucu sanallaştırmasının ötesine taşındığı, verinin depolama, ağ, sunucu ve uygulama gibi tüm katmanlarının sanallaştırılarak, tek bir havuz olarak kolayca yönetilebildiği, otomatik olarak kaynak tahsisi, optimizasyonu ve kaynak geri kazanımı özelliklerine sahip, kullanım oranlarının kolayca ölçüldüğü bir yapıya dayanıyor. Cenk Ersoy, “Veri depolama ve yedekleme çözümlerimizin yanında RSA ürün ailemiz ile güvenlik çözümlerine, SAS ve GreenPlum ile büyük veriye, VCE ile bütünleşik altyapıya, IIG Documentum ile kurumsal içerik yönetimi ve VMware-EMC entegrasyonu ile sanallaştırmaya yönelik konulara odaklanıyoruz” diye konuşuyor.

Ersoy, önceliklerini şöyle aktarıyor: “Yenilikçi ürün, hizmet ve çözüm önerilerimiz sayesinde bulut bilişime giden yolculuğu hızlandırarak BT departmanlarının, en değerli varlıkları olan bilgiyi daha esnek, güvenilir ve maliyet etkin bir şekilde saklamasına, yönetmesine ve analiz etmesine yardım etmek.” Ersoy, EMC olarak mevcut yazılım ve donanım ürünleri, hizmetleri ve bulut mimari odaklı çözümlerini sunmaya devam edeceklerini belirterek, “Gelişen trendler; yakın zamanda bulut yönetimi ve güvenliği konularının daha da önem kazanacağını gösteriyor. Buna paralel olarak biz de; RSA ve IONIX ürün ailemize yeni yazılımlar kazandırmayı ve hem Hyper-V, hem de VMWare sanallaştırma katmanları ile entegre ve onlara katma değer kazandıracak yönetimsel ek yazımlar geliştirmeyi sürdüreceğiz” açıklamasını yapıyor.