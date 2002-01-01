Huawei, Türkiye pazarına inanıyor

Uluslararası bilişim teknolojileri firması Huawei, 2002 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet gösteriyor. Huawei, bir yandan dünyanın ve Türkiye’nin en büyük servis sağlayıcı müşterilerine çözüm sunarken, bir yandan da tüketici ve kurumsal müşteriler için farklı teknoloji ve çözümler sağlıyor. Huawei çözüm ve ürünleri 140’ın üzerinde ülkede kullanılmakta ve dünya nüfusunun 1/3’üne yakın kısmına ulaşıyor.





Türkiye önemli bir pazar

Türkiye’de ciddi bir yapılanması olan Huawei’nin Türkiye çalışanlarının sayısı 850’yi aşıyor. Ayrıca Huawei’nin Türkiye’de Ar-Ge merkezi yatırımı da bulunuyor. Huawei yaratıcılığı destekleyen bir şirket olarak dünyanın çeşitli noktalarında kendi Ar-Ge Merkezi’ni kuruyor. Türkiye de bulunun Ar-Ge merkezinde çalışan 350 mühendis, dünyanın çeşitli noktalarındaki projelere hizmet veriyor. Huawei Enterprise Kanal Direktörü Altan Cengiztekin, İstanbul Ümraniye ofisinde yer alan Ar-Ge merkezi için 2009 yılında 50 milyon dolar yatırım yaptıklarını ve mühendis istihdamının önümüzdeki dönemlerde de artacağı bilgisini veriyor.

Huawei bilişim teknolojilerinde liderlik hedefliyor

Huawei 2011 yılı itibarıyla, kamu, enerji, ulaştırma, finans gibi farklı sektörleri içeren kurumsal pazarlara yönelme stratejisiyle hareket ediyor. Kurumsal müşterilerin ihtiyacını karşılayacak ürün ve teknolojileri kendi Ar-Ge merkezlerinde geliştiren firmanın, önümüzdeki yıllarda en büyük hedefi; telekomünikasyon konusundaki başarısını, kurumsal pazara taşımak ve bilişim teknolojileri konusunda lider olmak. Firmanın sektördeki farkını ve iddiasını Cengiztekin şöyle anlatıyor: “Huawei’ın farklılığı öncelikle müşteri odaklı olması ve yerel istihdama önem vermesidir. Bulunduğu ülkelerde, yerel istihdam yaparak yerel ofisler kurmaktadır. Ayrıca büyük servis ağı ve iş ortakları ile müşteri memnuniyetini en yüksek seviyede tutmayı sağlamaktadır. Ayrıca farklı segmentteki ürünlerle tam bir uçtan uca çözüm sağlayıcısı rolündedir.”



KOBİ’ler teknoloji trendlerini takip ediyor

KOBİ’lerin kendileri için çok önemli bir müşteri kitlesi olduğunun altını çizen, Cengiztekin, KOBİ’lerin ortak ihtiyacının çok hızlı değişen teknoloji trendlerine ayak uydurmak ve bu teknolojileri kullanarak rekabet avantajı yakalamak olduğunu söylüyor. Cengiztekin, “İletişim ve Bilgi İşlem Teknolojileri alanındaki çözümlerimizle Huawei olarak ileri teknolojileri uygun maliyetle KOBİ’lerin kullanımına sunmak istiyoruz. İşbirliği yaptığımız birçok entegratör ve servis sağlayıcı ile bu KOBİ’lerin rekabetçiliğini arttıracak teknoloji çözümlerini ve hizmetleri tedarik ediyoruz” diye konuşuyor. Sektöre ilişkin de değerlendirme yapan Cengiztekin, şu noktalara değiniyor: “Bilişim sektörü çok hızlı değişim gösteren bir sektördür. Bazen müşterilerin taleplerini firmalar karşılamakta gecikirken, bazen de müşterilerin kendi bilişim ortamlarını yeni eğilimlere uydurmakta zorlandığı görülebilir. Bu hem müşteri hem de üretici firmalar için sıkıntı yaratmaktan ziyade sürekli gelişim ve yaratıcılığı desteklemesi açısından, bilişim sektörünün en olumlu yanlarındandır.