IBM kalitesi CloudPro ile işletmelerin hizmetinde

Bulut bilişim; bireysel ve kurumsal donanım, yazılım ve hizmet gibi bilgi teknolojileri ihtiyaçlarının internet üzerinden kullanılması olarak kısaca açıklanabiliyor. Uluslararası firmalardan, küçük bir esnafın ihtiyacı olabilecek bilgi teknolojileri altyapısı bulut veri merkezleri ile güvenli bir şekilde sağlanabiliyor.





CloudPro, değişen teknolojiye hemen uyum sağlayarak, küçük veya büyük ölçekli işletmelere bulut bilişim alanında çözümler sunuyor. CloudPro, IBM’in üstün kalitesine her ölçekten firmanın sahip olmasını sağlayarak bilişim altyapılarının güçlü, verimli, esnek ve uygun maliyetli olmasına imkan tanıyor.

ComPro Genel Müdür Yardımcısı Cihan Başmara, uzun yıllardır IBM ile olan birlikteliklerini bir adım daha öteye taşıyarak geçtiğimiz yıl dünyada ilk olma özelliği taşıyan bir anlaşma yaptıklarını ve CloudPro markasının doğduğunu söylüyor. Başmara, CloudPro’nun IBM’in dünya çapında sunduğu ve “SmartCloud Enterprise” olarak isimlendirdiği genel bulut hizmetlerini kendi markası ile satma yetkisi alan dünyadaki ilk iş ortağı olduğunun altını çiziyor. Başmara, CloudPro hakkında şu bilgileri veriyor: “IBM genel bulut hizmetlerini ComPro’nun yetkinliği ile Türkiye pazarına hizmet vermek üzere özelleştirdik ve katma değerli hizmetlerimiz ile zenginleştirdik. Arkasında güçlü bir iş ortağı ekosistemi barındıran, bulutta uçtan uca çözüm sağlayabilme yetkinliğimiz ile müşterilerimizin daha önce hiç düşünmedikleri şekilde BT bakış açılarını değiştirerek, önümüzdeki dönemde güçlü iş ortakları olmayı hedefliyoruz. Biz CloudPro’yu bir bulut hizmet sağlayıcısı olarak değil bulut çözüm sağlayıcısı olarak tanımlıyoruz. Firmaların sunucu altyapı ihtiyaçlarını CloudPro üzerinden esnek kullanım ve ödeme koşulları ile karşılayabilecekleri bir ortam sunuyoruz.”



KOBİ’lere A’dan Z’ye destek

CloudPro’da çevrimiçi sosyal ağ oluşturma, e-posta, e-toplantı, anlık mesajlaşma, dosya paylaşımı, aktivite takibi gibi bir firmanın ana ihtiyaçlarını karşılayabilen yazılım hizmetleri bulunuyor. Başmara, yakın zamanda sektöre özel yazılımları da kataloglarına ekleyerek firmalara daha fazla katma değerli hizmetler sunacaklarını duyuruyor. Başmara, şöyle konuşuyor; “Kurumsal sunucuların ve kullanıcı bilgisayarlarının yedeklenmesine yönelik kurumsal veri yedekleme hizmeti sunarak firmaların en önemli üretimi olan verilerini güvenli bir ortamda saklıyor, olağanüstü durumlarda oluşabilecek kayıpları ortadan kaldırmalarına destek oluyoruz. Tercih eden müşterilerimize işletim sistemi, uygulama sunucusu, veri tabanı sunucusu kurulum ve yönetim desteği sağlıyoruz. Özellikle müşterilerimizin özel çözüm ihtiyaçlarında proje bazlı çalışmalar gerçekleştiriyoruz.”

Amaçlarının firmaların kullandıkları sunucuların ya da BT teknolojilerinin yerini değiştirip buluta koymak olmadığının altını çizen Başmara, küçük büyük her ölçekteki firmanın tüm BT ihtiyaçlarına tek elden cevap verebilmeyi amaçladıklarını söylüyor. Başmara, “İhtiyaca cevap verecek en uygun çözümü oluşturmak, bunu gerçekleştirmek ve çözüme tüm katmanlarıyla destek verebilmeyi hedefliyoruz” diyor. Bulut bilişimle tanışmak ve kullanıp deneyimlemenin her ölçekteki firma için önemli bir kazanç olacağını öngören Başmara, geleceğin bulut bilişim üzerinde şekillendiğini, firmaları şimdiden geleceğe davet ettiklerini sözlerine ekliyor. Daha detaylı bilgiye CloudPro websitesinden ulaşılabilir.



CloudPro Neler Sunuyor?

• Düşük Yatırım Maliyetleri

• İş sürekliliğinde devamlılık ve yüksek performans

• Kolay yönetilebilir bir altyapı

• Ani kapasite ihtiyaçlarının karşılanabileceği esneklik

• Kurumsal seviyede güvenlik

• Düşük toplam sahip olma bedeli.