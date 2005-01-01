Teletek’ten Noktadan Noktaya Bulut Çözümleri

Teletek Bulut Bilişim, kurumlara mevcut IT ihtiyaçlarını, donanım ve lisans yatırımı yapmaksızın işletimi de dahil servis olarak sunabiliyor. Teletek Bulut Bilişim Satış Direktörü Mustafa Levent İzgi, “Bu kapsamda ERP ve CRM gibi kurumların iş süreçlerini yönettikleri birçok operasyon firmamız tarafından yüksek servis seviyesi ve felaket önleme çözümüyle birlikte sunulmaktadır” diyor.





Teletek Bulut Bilişim, bazı kurumlara sunucu-storage altyapı hizmetlerini servis olarak verdiği gibi bazı kurumlara da servis ve 7X24 sunucu yönetimi ve işletim dahil hizmetler sunuyor. İzgi, bu konuda özellikle mevcut sunucu ve storage yatırımı yapmak istemeyen, bu hizmetleri servis olarak almak isteyen birçok kurumla işbirliklerini arttırarak, sözkonusu kurumlarla uzun vadeli işbirliği anlaşmaları yaptıklarını açıklıyor. İzgi, şu bilgileri veriyor: “Bulut bilişim hizmeti sunduğumuz kurumlara yüksek standartlara sahip, güçlü ve yedekli network altyapımızla internet erişimi ve ‘Noktadan Noktaya’ erişim hizmetleri de sunmaktayız. Kurumumuz müşterilerimize hem donanım altyapısı, işletim sistemi, sunucu, veritabanı yönetimi, 7X24 monitoring-çağrı merkezi hizmeti de dahil iş ortaklarına tam bir çözüm merkezi olarak hizmet vermeyi hedeflemektedir.”



Servis modelli çözüm

Teletek Bulut Bilişim, yazılım endüstrisinin önde gelen ERP ve İş Zekası üretici firmaları ile iş ortaklıkları ve iş geliştirme faaliyetlerinde bulunarak, hem bulut bilişim bilincini oluşturmayı hem de kaynakların verimli kullanılması ve maliyet avantajı sağlanması konusunda firmalara destek oluyor. İzgi, Teletek olarak özellikle yazılım geliştiren ve bulut üzerinden servis olarak sunulabilecek ürünleri olan kurumların çözümlerini servis modeli ile iş ortaklarına sunmak istediklerini açıklıyor. İzgi, bu amaçla birçok kuruma proje kapsamında yazlımlarını test etmeleri ve uyumluluk testleri için fırsat tanıdıklarını anlatıyor. İzgi, şu noktalara değiniyor: “Özellikle SaaS tarafında bir iş ortağımızın geliştirmiş olduğu turizm portalı ile Türkiye’nin önde gelen büyük tur şirketlerine booking ve biletleme hizmetleri verilmektedir. Turizm sektörünün büyük bir kısmını kapsayan bu çözüm bulut mimarisi ile artan kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verebilecek esnek yapısı ile birçok açıdan avantaj sağlamaktadır.”

Teletek, Veri Merkezi Dizaynı ve Uygulama Projesi hazırlayarak, inşa etmek ve aynı zamanda ihtiyaç duyan firmalar ve veri merkezi sahipleri için işletim yapıyor. Bu konuda, Teletek, Uptime Institute tarafından verilen ATD (Uptime Institute Tier Designer ) sahibi olarak Tier (I,II,III,IV) sertifikası almak ve/veya standartlarını kontrol ettirmek veya yükseltmek ile ilgili danışmanlık hizmetleri de sunuyor. İzgi, yürüttükleri çalışmalara ilişkin şu bilgileri veriyor: “Bu konuda ülkemizin önde gelen banka ve finans kuruluşlarına verdiğimiz destek büyüyerek devam etmektedir. Teletek yurt içinde olduğu gibi yurtdışında da büyüyen veri merkezi dizayn ve danışmanlık faaliyetleri konusunda denetim ve uygulamacı firma olmaya devam edecektir. Kurumumuz İstanbul Avrupa yakasında yüksek standartlara sahip bir veri merkezinde altyapısını bulundurmaktadır. İstanbul dışı operasyonumuz ve felaket önleme merkezimiz Ankara’dadır.”

Teletek ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Belgesi ve ISO 27001:2005 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahip. ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Belgesi ve ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetimi Belgesi çalışması süreçleri devam ediyor. İzgi, Teletek olarak önümüzdeki dönemde IT ve veri merkezi hizmetlerinin bir kısım regülasyonlarla desteklenerek daha şeffaf bir hale geleceğine inandığını söylüyor. İzgi, hedeflerini şöyle aktarıyor: “Nitelikli ve denetlenebilir şekilde bu konuda faaliyet göstermek konusunda odaklanmış bulut ve servis operatörleri üzerinden bu hizmetlerin yaygınlaşacağına ve pazar derinliğinin artacağına inanıyoruz. Bu kapsamda farklı partilerden alınan ürün, hizmet ve işletim gibi parçalı servis hizmetlerini birleştirerek yönetilebilir servis konsepti ile müşterilerine sunmayı amaçlamaktayız. Bu vizyonla firmamız altyapı ve operasyon kaynaklarını hızlıca büyütmektedir.”