Turkcell Superonline Genel Müdürü Murat Erkan:Veri Merkezleri KOBİ’lere Fırsat

KOBİ’ler için verimlilik, hız, güven, zamandan ve maliyetten tasarruf sağlayan, bulut servislerinin sunulduğu veri merkezleri, artan ihtiyaçla her geçen gün daha da önem kazanıyor.





Türkiye, 2011’de veri merkezi enerji ihtiyacı bakımından en fazla artışı gösteren ülke oldu. Geçtiğimiz yıl da dünyada artış anlamında ilk 10’da idi. Bu artan ihtiyaca paralel olarak da Türkiye’de veri merkezlerinin sayısı her geçen gün artıyor. İstanbul, İzmir ve Ankara’da bu amaçla kurulmuş veri merkezleri bulunan Turkcell Grubu, son olarak Ankara’da Söğüzözü’nde açtığı Olağanüstü Durum Merkezi ile toplamda 7 lokasyonda, 7000 metrekare alanda küçük ve orta ölçekli şirketlere verileri için ikinci bir adres oluyor. Turkcell Superonline Genel Müdürü Murat Erkan, yeni nesil veri merkezlerini, değişen iş ihtiyaçlarına verimli, güvenilir ve hızlı bir şekilde cevap verecek şekilde tasarladıklarını belirterek, “Böylece hizmet verdiğimiz şirketlerin pazara giriş hızları, mali verimlilikleri ve pazardaki rekabet güçleri artıyor” dedi.

Veri merkezi hizmetlerinin temelini oluşturan bulut servisinin olmazsa olmazının genişbant alt yapısı olduğunu vurgulayan Erkan, şöyle konuşuyor: “Turkcell Superonline ile Türkiye’nin 81 iline yayılmış 31 bin km fiber internet ağımız, grup olarak sürekli güçlendirdiğimiz 3G mobil şebekemizle, toplam 7 lokasyonda büyüklüğü 7 bin metrekareye ulaşan veri merkezlerimiz bulunuyor. Bugün bilgiye erişimde hız, süreklilik ve güvenilirlik en kritik konular. Bir veri merkezinin, bu üç koşulu mükemmel şekilde karşılayacak altyapıya sahip olması çok önemli.” Mart ayında grubun tüm bulut hizmetleri Turkcell Superonline bünyesinde Turkcell AkıllıBulut portalı ile tek bir çatı altında topladı. Turkcell AkıllıBulut, özellikle küçük ve orta boy işletmelerin donanım ve yazılım satın alma, lisans güncelleme, sistem işletiminin yanında bu teknolojileri kullanacak kalifiye personel istihdam etme, sistemlerin sürekliliği ve güvenliğini sağlayarak internette erişim masraflarını yüzde 40’tan başlayan oranda azaltabilmelerini sağlıyor.