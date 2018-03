Türkiye’ye bilişim modeli

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Menteş, Türkiye’de bilgi teknolojileri ve iletişim sektörünün krizlerden olumsuz etkilendiğini ama bunun daha çok büyüme oranının düşmesi şeklinde yaşandığını söylüyor. Menteş, “Bilişim pazarı 2011 yılında yüzde 9 büyüyerek 30 milyar dolara yükselmesi beklenirken sektörün 2012’de de benzer bir büyüme ile 33 milyar doları bulacağını tahmin ediyoruz” diyor.





Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın 250 milyon dolar ihracatı bulunan bilişim sektörünü, 2013’te 1 milyar dolara 2023’te 10 milyar dolara yükseltmeyi hedeflediklerini söylediğini anımsatan Menteş, şu bilgileri veriyor: “Türkiye Bilişim Derneği’nin (TBD), sektör STK’sı olarak ülkemizdeki BİT sektörünün büyüklüğünün 2011’de 27 milyar dolar civarında olduğunu bildirmişti. 2012’de ise sektör büyüklüğünün yüzde 25’in üzerinde artış gösterdiğini tahmin ediyoruz. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerine göre, 2011 sonu itibarıyla elektronik haberleşme sektör büyüklüğü 27.6 milyar TL değerine ulaştı. 2011, tam anlamıyla mobil internetin patladığı bir yıl oldu. 2011 yılsonu itibarıyla bir önceki yıla göre;



- Mobil internet yüzde 346,

- Fiber internet yüzde 73,

- Kablo internet yüzde 68 oranında büyüme gösterdi.



BTK tarafından yayınlanan 2012 yılı ikinci üç aylık dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) ait verilere göre; Ağustos 2012 itibarıyla elektronik haberleşme sektöründe 384 işletmeci faaliyet gösteriyor. Bu işletmecilere verilen yetkilendirme sayısı ise 608. 2012 yılı ikinci üç aylık dönemde Türk Telekom ve mobil şebeke işletmecilerinin net satış gelirleri yaklaşık 6 milyar TL olarak gerçekleşirken diğer işletmecilerin net satış gelirleri yaklaşık 1.5 milyar TL oldu. 2012 yılı ikinci çeyrek sonu itibarıyla genişbant internet abonesi 18.3 milyonu geçti. Toplam internet abone sayısının yıllık büyüme oranı ise yüzde 65.9 olarak gerçekleşti. Düşüş eğilimine geçen xDSL abone sayısı 2012 yılı ikinci çeyreğinde 6.6 milyon oldu. ADSL teknolojisi ise xDSL teknolojisinde yüzde 99.8 seviyesinde pazar payına sahip. 2012 yılı ikinci çeyrekte internet servis sağlayıcılığına ilişkin gelirler 1.0 milyar TL olarak gerçekleşti. Türkiye’de nüfusa göre sabit genişbant penetrasyon oranı yüzde 10.3 iken OECD ülkeleri penetrasyon ortalaması yüzde 25.6’dır.”

Turhan Menteş’in değerlendirmesine göre Türkiye’de 2012’nin ilk çeyreğinde enflasyon, cari açığı ve ithalatı önlemeye yönelik olarak alınan önlemler, büyüme ve iç piyasayı yavaşlattı. İthalatın hızı kesilip dış ticaret açığı yüzde 20.4 azalırken sanayi ürünleri kapasite kullanım oranında bir daralma yaşandı. Teknolojik dönüşümünü tamamlayabilmek için Türkiye hızla gerekli reformları gerçekleştirmeli, katma değeri yüksek olan bilişimde, ülke olarak başarılı olma şansını yakalamalıdır.



Her yıl 70 bin yeni eleman gerek

Yeni ulusal istihdam stratejisine göre, her yıl 10 bin bilişim uzmanı yetiştirileceğini aktaran Menteş, bilişim sektöründe istihdamın toplam istihdam içerisindeki payının 2017’de yüzde 1.3; 2023’te ise yüzde 3 seviyelerine çıkarılacağını ifade ediyor: “Büyük oranda ithalata dayalı ve donanım ağırlıklı olarak büyüyen bilişim sektöründe son dönemde yerli katmadeğerli e-devlet projelerinin geliştirilmeye başlanması çok sevindirici bir durum. Türkiye’de, bilişim sektöründe istihdamın oranı toplam istihdamın ancak binde 5’i seviyesinde. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ise bu oran ortalama yüzde 3.9 düzeyinde. Bilişim sektöründe her yıl ortalama 70 bin elemana ihtiyaç duyulduğunu anımsatmak isteriz.”



Bilişim ihracatında sessizlik sürüyor

Turhan Menteş, bilişim ihracatının bu yıl da yoğun bir faaliyet olarak göze çarpmadığına, bilişim sektöründe her geçen yıl daha fazla ihracat girdisi elde etmek için Türkiye’nin, genç nüfusunu, coğrafi konumunu, güçlü ekonomisini, küresel pazarda mutlaka avantaja çevirmesi gerektiğine dikkat çekiyor ve ekliyor: “Türkiye’nin bir an önce daha fazla bilişim inovasyonuna imza atması ve sektörün rekabetçiliğini arttırması gerekiyor. Türk bilişim sektörünün yurtdışına açılması ve uluslararası arenada varolması açısından işbirliği, çok önemli. UNESCO verilerine göre, ‘yaratıcı endüstri’nin dünyadaki büyüklüğü 1.3 trilyon dolara ulaştı. Dünya GSMH’sının yüzde 8’ini oluşturan ‘yaratıcı endüstri’ yüzde 10 ile en fazla büyüyen sektör. Kültürel miras; görsel ve sahne sanatları; yazılı ve görsel medya; animasyon; internet; video oyunları; tasarım; reklamcılık ve mimarlık olarak gösterilen ‘yaratıcı endüstri’, Türkiye için büyük önem taşıyor. ‘Yaratıcı endüstri’ler arasında yer alan animasyon ve dijital oyun, ekonomik krizlerden pek etkilenmeyen, tüm dünyada internetten sonra en hızlı büyüyen işkollarından ikisi. Türkiye olarak özellikle uluslararası alanda önemli başarılar da yakaladığımız dijital oyun alanında fark yaratıp işbirliklerine gidebiliriz.”



Sektör kamu desteklerini bekliyor

Menteş sektörün beklentilerini şöyle özetliyor:



- Yerel rekabet sisteminin oluşturulması,

- Ar-Ge çalışmalarının çok ciddi olarak desteklenmesi,

- Online hizmet üretimine teşvik verilerek; genişbant ucuzlatılarak; bilişimi tüm ekonomik faaliyetlerde yaygınlaştıracak politikalar uygulanması,

- Evrensel hizmet, Ar-Ge fonlarını kullanarak; ticarileşen Ar-Ge yatırımları ve innovatif şirketleri destekleyecek fonların sektöre kullandırılması ve girişimciliğin desteklenmesi,

- Devlet kurumları ve özel sektör şirketleri arasındaki haksız rekabetin engellenmesi,

- Karmaşık mevzuatların basitleştirilmesi; yazılım üzerindeki tüm vergi yüklerinin kaldırılması,

- Kamu hizmetlerinin sürdürülebilir ve erişilebilirliğinin artırılması.



Turhan Menteş, küresel mali krizin Türkiye’ye olan sınırlı etkilerinden azami ölçüde yararlanmak ve dünyadaki mevcut durumu fırsata çevirmek için inovasyona öncelik verilmesi gerektiğine işaret ediyor: “Bu kapsamda BT sektörünün yurtdışı pazarlarda etkinliğini artıracak innovatif çalışmalarına destek verecek çeşitli programlar hızla hayata geçirilmeli. Türkiye, 2023 hedeflerine ulaşabilmek için 2023’e kadar her yıl GSYİH’sının yüzde 6.7, ihracatının yüzde 12.1 ve bilişim sektörünün ise yüzde 13.8 büyümesi ve tüm bunların dışında da ortalama yüzde 6.5’tan az olmamak üzere büyümeyi yakalamalı. Bunu sağlayacak, ülkemizi ilk on ülke arasına sokacak dinamizme sahip tek sektör önceliklendirilmiş, staratejik sektör olarak ilan edilecek bilişim sektörüdür.”



“Atılım İçin Bilişim”

TÜBİSAD Başkanı Kemal Cılız, Türkiye’de bilgi ve iletişim sektörleri verileriyle ilgili çok çeşitli kaynaklar bulunduğunu belirterek, şu bilgileri veriyor:

“Bizim yaptığımız çalışmaya göre 2011 sonu itibarıyla bilişim sektörü verileri donanım, yazılım ve hizmet, elektronik haberleşme, e-ticaret, savunma sanayii, çağrı merkezi, mobil cihazlar dahil olmak üzere toplam pazar büyüklüğü 66.7 milyar TL. Türkiye pazarında bilgi ve iletişim teknolojileri pazarının yüzde 75’ini iletişim teknolojileri oluşturuyor. Toplam pazarın yüzde 25’ini oluşturan bilgi teknolojileri pazarında ise yüzde 75 ile ağırlık donanımda kalan yüzde 25 yazılım ve servislerde bu da toplam pazarın yüzde 5’i gibi bir orana denk geliyor.

“TÜBİSAD’ın yaptığı araştırmada sevindirici bir haber olarak yazılım ve servislerde bir artış gözüküyor. Araştırmamızın sonuçlarına göre donanım pazarı 8.9 milyar TL; yazılım ve hizmet pazarı da 4.2 milyar TL büyüklüğe ulaşmış durumda.

“Burada özellikle üstünde durmak istediğimiz bir konu da aslında resmi kaynaklarda bile 8 milyon gibi gözüken bilişim yani yazılım ve servis ihracatının araştırmamızın sonucunda 732.5 milyon TL olarak gerçekleştiğini tespit ettik. Bu ihracatın 455.9 milyon TL’lik tutarı yazılımda, 117.6 milyonTL’si donanımda, 159 milyonu ise savunma sanayiinde gerçekleşti.”



Kemal Cılız, Türkiye’nin 2023 yılında en büyük 10 ülke arasında yer alması için önerdikleri politika adımlarını şöyle sıralıyor:



- Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü (BİTS) stratejisi, büyüme stratejisinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmelidir.

- Sektöre yönelik güçlü yasal altyapı oluşturulmalıdır.

- BİTS’e dayalı istihdam yaratılmasına dönük eğitim politikası geliştirilmelidir.

- Küresel rekabetçi BİTS için hizmet ve yazılım ihracatı desteklenmelidir.

- Rekabetçi, yaygın ve ucuz iletişim altyapı ve hizmetleri sağlanmalıdır.

- BİTS’in iş dünyasına nüfuzu artırılmalıdır.

- Ar-Ge ve yenilikçilik desteklenmelidir.

- Girişimci kültürün güçlendirilebilmesi için girişim sermayesinin oluşumu hızlandırılmalıdır.

- BİTS’ten alınan vergiler büyümeyi teşvik edecek, derinleşmeyi sağlayacak ve ihracatı güçlendirecek şekilde değiştirilmeli ve vergi yükü azaltılmalıdır.

- Hizmet ve altyapılarda etkin rekabet ortamı tesis edilmeli ve yeni teknolojilere dayalı BİTS altyapılarının kurulması için uygun ortam yaratılmalıdır.”

Kemal Cılız, 1960 yılında Güney Kore’den ve Singapur’dan daha yüksek kişi başına gelire sahip olan Türkiye’de 2009 yılına gelindiğinde kişi başına düşen gelirin her iki ülkenin de yarısının altına gerilediğini vurgulayarak, şunları dile getiriyor: “Kore; 2010 yılı itibarıyla 363 milyar dolar ihracat yaptı. 50 milyon nüfusu ile 3 katımızdan fazla. Singapur 273 milyar dolarlık ihracat… 2 katımızdan fazla, üstelik sadece 5 milyon nüfusu ile… Aradaki fark nerede biliyor musunuz? Yüksek teknolojide yani katmadeğeri yüksek ürün üretiminde. Dünya ekonomisini ve ticaretini artık yüksek teknoloji sürüklüyor. Kalkınmış ekonomilerde, düşük teknolojili ürünlerin üretim içindeki payı azalırken yüksek teknolojili ürünlerin payı da hızla artıyor. Rekabet gücünün üstünlüğü katmadeğeri yüksek ürün ve hizmet üretmeye bağlıdır. Türkiye’nin üretim ve dış ticaret yapısında yüksek teknolojili ürünler ağırlıkta değildir. 2000’li yıllarda düşük ve orta teknolojili ürünlerden yüksek teknolojili ürünlere doğru bir dönüşüm başlamış, ancak bu dönüşüm tamamlanamamıştır. Dünya ticaretinde BİTS’in payı yüzde 14 iken Türkiye’de bu oran yaklaşık yüzde 3’tür. Rekabet gücü üstünlüğümüz katmadeğeri yüksek ürün ve hizmet üretmeye bağlıdır. Günümüz dünyasında ekonomiyi ileri teknoloji sürüklüyor. Teknolojik yeniliği içselleştiren, yani, kendisi üreten ekonomiler, bunu başaramayanlara göre daha yüksek oranda büyüyorlar. İşte bu nedenle TÜBİSAD olarak diyoruz ki bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü bütüncül, sistemli, sürekli ve tüm toplum tarafından benimsenen bir politika ile desteklenirse sektöre girişim sermayesi sağlanırsa sektörün standartları ve altyapısı oluşturulursa nitelikli işgücü yetiştirilirse sektör üreten konumuna geçmeye hazır.”



IFS WORLD CONFERENCE 2012: “Yola Tam Hız Devam”

Dünyanın lider ERP ve kurumsal yazılım firmalarından IFS, dünyanın dört bir köşesindeki müşterilerini ve IFS çalışanlarını IFS WORLD CONFERENCE’de biraraya getirdi. 15-17 Ekim tarihinde İsveç’in Göteborg kentinde yapılan etkinlikte, IFS’in son versiyonu IFS Applications 8 deki yenilikler, IFS’in yol haritası ve stratejileri paylaşıldı. Etkinlikte “Yola Tam Hız Devam” mesajı verildi. Açılışta konuşan IFS CEO’su Alastair Sorbie, dünyada gerek çevresel gerekse ekonomik etkenlerle farklı yaklaşımların ve endüstrilerin oluştuğunu, IFS’in de bu değişimi yakından takip ederek, gelişen her endüstride güçlü bir çözüm olarak yer aldığını söyledi. Sorbie, “IFS dört ana iş süreci olan proje, üretim, servis&varlık yönetimi, tedarik zinciri ile bunların çevresinde oluşan sektörlerdeki çözümlerini her geçen gün güçlendiriyor. Bu hedef segmentlerde yolumuza devam edeceğiz. Bununla birlikte kullanıcı deneyimi, mobil işgücü, iş zekası, global yapı ve bulut bilişim için çalışmalarımız da devam edecek. Müşterilerimize sunduğumuz vizyon ‘inovasyon ve ilham’ olacak” dedi. Dünya genelinde 3000’den fazla müşteriye hizmet verdiklerini aktaran Sorbie, 6 ülkedeki Ar-Ge ofislerinde yapılan çalışmalardan da örnekler verdi.

IFS Araştırma ve Geliştirme Başkan Yardımcısı Thomas Sald, IFS’in son versiyonu IFS Applications 8 hakkında bilgi verdi ve en önemli 4 özelliğini sıraladı: “IFS Applications 8, IFS’in genel stratejisine uygun olarak işinizi daha da geliştirmeye odaklandı. Sektörlere özel sunulan ve sizin ana işinizin tüm detaylarının yer aldığı fonksiyonlar standart olarak sunuluyor. Akıllı telefon ve tablet bilgisayarlara özel geliştirilen uygulamalarla artık nerede olursanız olun, her zaman işinize odaklanabilirsiniz. Hem standart uygulamanın gücü hem de geliştirme platformunun esnek yapısı sayesinde çok düşük toplam sahip olma maliyetiyle IFS Applications 8’e geçiş yapabilirsiniz. Aynı zamanda IFS Applications 8 versiyonu pazara sürülmeden 5 ana endüstriden müşterilerde denenmiş ve kendini ispat etmiştir.”

IFS CTO’su Dan Matthews ise IFS’in teknolojik stratejilerini ve bu doğrultuda yapılan çalışmaları aktardı. IFS’in müşteri deneyimleri doğrultusunda geliştirilmiş ekranları ve fonsksiyonlarıyla müşteriye daha yakın olduğunu vurgulayan Matthews, mobil alandaki çalışmalar, iş zekası ve iş analiziyle güçlendirilmiş raporlama araçları, çoklu site, dil, birim gibi global işlerinizi kolaylaştıran bir altyapı ve son yılların gündemine oturmuş bulut bilişim desteğiyle IFS Applications’ın ERP teknolojisinde öncü bir yaklaşım sunduğunu belirtti.

IFS WORLD CONFERENCE’nin moderatörlüğünü yapan Futurolojist Magnus Lindkvist, konuşmasında şirketlerin daha uzun ömürlü olması için önerilerini paylaştı: “Bir şirketin ağaçkakandan daha uzun yaşaması için yarışmak yerine yaratması gerekiyor. Çevrenizdekilerin yeni fikirlere direnmesini engellemek ve onları kimsenin göremediği bir perspektiften görmelerini sağlamak yerine neden sürekli rakiplerinizi kopyalıyorsunuz?”



Konferansın en popüler ismi ise1980’li yılların en ünlü rock gruplarından olan Iron Maiden’in grup liderliğini yürüten Bruce Dickinson idi. Müzik çalışmalarının yanında pilotluk, girişimcilik ve yaratıcı iş stratejileri gibi konularda başarılı çalışmalar yapan Dickinson, yeni iş yapış yaklaşımlarını ve doğru ticaretin sırlarını paylaştı: “Bu çalışır mı diye sormak yerine, müşterilerimizin hayatını daha kolay hale getirecek mi diye sormamız gerekiyor.”

Konferansa Türkiye’den katılan IFS müşterileri ise IFS Applications 8 hakkında detaylı bilgi alırken IFS’in teknolojik iş ortakları ile de bilgi alışverişinde bulundular. IFS Türkiye Satış Direktörü Ergin Öztürk, IFS Applications 8 ile gelen özelliklerin en kısa zamanda tüm Türk müşteri ve müşteri adaylarına aktarılacağı bir etkinlik planladıklarını belirtti.

Etkinlik, IFS’in yeni nesil kullanıcı ekranları IFS Enterprise Explorer’ın birbirinden farklı özelliğinin anlatıldığı bölümler, mobil ve tablet uygulamalarının canlı kullanımlarının yapıldığı özel demo alanları, 3 boyutlu uygulamalar, 4 gün boyunca birçok farklı aktivite, sektörlere özel yapılmış geliştirmelerin anlatıldığı sektörel sunumlar, workshoplar, networking kokteylleri ve konserlerle bütünleşmiş partilerle renklendi. Etkinlik fotoğraflarına IFS ERP facebook sayfasından; etkinlik ve konuşmacılar hakkında ayrıntılı bilgilere ise http://www.ifsworld.com/en/news/events/worldconference-2012/ linkinden ulaşılabiliyor.



IAS, CANIAS ERP ve TROIA ile hızla büyüyor

Almanya’da 1989’da kurulmuş yazılım firması IAS, 1994’te Türkiye ofisini açarak yazılım geliştirme ve ArGe faaliyetlerine hız verdi. IAS, bugün global operasyonlarını yürüttüğü Türkiye (İstanbul, İzmir), Almanya ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki kendi ofislerinde 150 civarında çalışanı ve dünyanın birçok ülkesindeki çözüm ortaklarıyla faaliyetlerini sürdürüyor. IAS Group CEO’su Behiç Ferhatoğlu, ERP konusundaki global iş tecrübesi ve 600’ün üzerindeki farklı müşterilerinde gerçekleştirdikleri ERP projelerinden elde ettiği birikimleri biraraya getirerek, belirli sektörler için özel çözümleri bulunduğunu söylüyor. Bu çözümlerle sektör bağımsız yapılan ERP projelerine nazaran zamandan ve maliyetten ciddi oranda tasarruf etmek mümkün:”Başta ambalaj, havacılık-savunma sanayi, makine-endüstriyel otomasyon, madencilik, gıda, tekstil ve otomotiv sektörü olmak üzere sürekli genişleyen CANIAS ERP Sektörel Çözümler ailesi ve ERP tecrübesi olmayan firmalara sunduğumuz CANIAS KOBI ERP ile birlikte müşterilerin kurumsal yazılım beklentilerini karşılamak için hiç durmadan, var gücümüzle çalışıyoruz.” Behiç Ferhatoğlu, şunları dile getiriyor: “IAS olarak 2011’de gerçekleştirdiğimiz yüzde 50 büyümenin ardından 2012’de yüzde 30 büyüme hedefi belirlemiştik. İlk 9 ayda yüzde 25 büyümeyi yakaladık, son çeyrekte imza attığımız projeler hedefimizi yakalayacağımızı gösteriyor. Tüm grup şirketlerimiz bazında hedeflerimizin başında gelen sektörel çözümlerimizi zenginleştirmek için altyapı ve yeni sektörlerle ilgili çalışmalarımıza genişleyen ve büyüyen çözüm ortağı ailemizle birlikte devam ediyoruz. 2012’de yoğun faaliyet gösterdiğimiz sektörlere ek olarak özellikle ‘Gıda, Kuyumculuk, Perakende, Halı, Su Ürünleri’ sektörlerinde önemli projelere başladık. Bu projeleri halihazırda sunduğumuz 20’ye yakın sektörel çözümümüzün derinleşmesi ve yeni çözümler eklenmesi için önemli fırsatlar olarak görüyoruz. Kısa vadede inşaat taahhüt ve ilaç sektörlerinde de gücümüzü göstermek istiyoruz. Yazılım geliştirme şirketimizde bu yıl ekiplerimizi yüzde 50’ye yakın bir oranda gelecek hedeflerimiz doğrultusunda büyüttük. Yeni versiyonumuz 6.03, özellikle mobil çözümler, proje yönetimi, iş süreçleri yönetimi, depo yönetimi, kurumsal karneler, perakende yönetimi ve OLAP modüllerimizle ilgili yeni çözümler üretmeye ve mevcut çözümlerimizin fonksiyonalitesini derinleştirmeye devam ediyoruz.

2012 yılı sonlanmadan web servisleri altyapısı üzerine kurulu olan ve Android, iOS ve Windows Mobile işletim sistemleri üzerinde çalışan mobil uygulamalarımızı ayrıca CMS (içerik ve portal yönetimi) modülümüzü pazara sunmayı hedefliyoruz. E-devlet ve e-imza tarafındaki çalışmalarımızı sonlandırmak için çalışıyoruz. Türkiye operasyonumuzda da çözüm ortaklarımızla birlikte danışmanlık ekiplerimizi yüzde 50 büyüttük. Bunun en önemli sebebi, Yeni Ticaret Kanunu ile ilgili değişikliklerle mevcut müşterilerimizde gerçekleştireceğimiz çalışmalardı. Ürünümüz CANIAS ERP’nin müşterilerimizde güncelleme çalışmalarına başladık ve halen yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Bu konuda İzmir’de düzenlediğimiz seminerin ardından Kasım’da İstanbul’da da bir bilgilendirme semineri düzenleyeceğiz. Bu yıl imza attığımız Kazakistan Jakko projemizin bizim için ayrı bir önemi var. Müşterimizle birlikte yürüttüğümüz, devam projemizin başarıyla tamamlanmasının ardından hedefimiz müşterimizle olan ilişkimize bir de çözüm ortaklığı boyutunu eklemek. Böylece Kazakistan pazarına da güçlü bir giriş yapmayı hedefliyoruz.

“Almanya operasyonumuzda 2012’ye ekiplerimizi yüzde 20 civarında büyüterek başladık. Avrupa’da büyüyen müşteri ailemize 2012’de katılan çok sayıda projemizden Metro Grup bünyesindeki reklam şirketi gelecek fırsatları açısından bizi ayrıca heyecanlandırıyor. Projemizin ilk fazını tamamlamak üzereyiz. Avrupa bölgesinde ana hedefimiz büyüme potansiyeli olan ülkelerde ve Rusya’da çözüm ortaklarıyla birlikte yer almak. Bu konudaki arayışımıza da devam ediyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri operasyonumuzda da bu yıl birçok yeni projeye başladık. Özellikle sektörel çözümlerimizi standartlaştırıp yaygınlaştırıyor olmanın meyvelerini Ortadoğu pazarında almaya başladık.



2013’te müşteri ve çözüm ortağı ailemizi Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Güney Asya bölgelerinde ciddi oranda büyüteceğiz. “Uzakdoğu pazarında kendi ofisimiz var. Bölgedeki tüm operasyonumuzu bizim desteğimizle çözüm ortağımız yürütüyor, bölgede 10 civarında müşterimiz mevcut. Hedefimiz çözüm ortağımızla işbirliğimizi artırarak 2 yılda bölgedeki müşteri sayımızı 100’ün üzerine çıkartmak. Ürünümüz CANIAS ERP 2000’li yılların başından bu yana internet üzerinden tüm fonksiyonlarıyla kullanılabiliyor. CANIAS ERP’nin esnek alternatiflerle SAAS (bulut üzerinden sunulan yazılım ve donanım çözümlerinin kiralanması olarak tanımlanan) olarak kullanılabilmesine imkan veren satış modelimizi pazara sunuyoruz. Teknoloji kullanımında yenilikçi firmaların bulut bilişim ve SAAS beklentilerini karşılamak üzere hazırız. Faaliyet gösterdiğimiz tüm bölgelerde ürünümüz CANIAS ERP ve yazılım geliştirme platformumuz TROIA’nın bilinirliğini artırmak için pazarlama ve bilgilendirme faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyoruz.”



İzmir IBM İş Sürekliliği ve Esnekliği Hizmetleri Merkezi

İzmir’deki IBM İş Sürekliliği ve Esnekliği Hizmetleri Merkezi’nde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, İzmir Valisi M. Cahit Kıraç, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Dr. Tayfun Acarer, IBM yöneticileri, İzmir iş dünyasının önde gelen temsilcileri ve basın mensupları bir araya geldi. Etkinlikte Türkiye teknoloji ve iş dünyasının geleceği, İzmir’in konumu, IBM’in global beceri ve deneyimleri ve Türkiye’deki faaliyetleri konuşuldu.

Etkinlikte Binali Yıldırım ve IBM Küresel Teknoloji Hizmetleri Bölüm Müdürü Gülseli Zeren Karadere birer konuşma yaptı. Bakan Yıldırım, “IBM gibi firmalar altyapısı kuvvetli olduğu için Türkiye’yi öncelikli ülkeler arasına aldılar. Ar-Ge ile ilgili konuları tamamen destek kapsamına aldık. Genç girişimcilere, fikir projesi olanlara, kurumsal anlamda Ar-Ge yapacak kurumlara ve gruplara 2013’ten itibaren destek vereceğiz” dedi.

Gülseli Zeren Karadere ise “İzmir uzun yıllardır kaliteli, dinamik ve genç işgücü, deniz, hava ve kara ulaşımının kolaylığı, coğrafi konumunu fırsata dönüştürebilen vizyonu, giderek artan global yatırımları ile Türkiye için her zaman önemli bir il olmuştur” diye konuştu.



Turkcell ve İTÜ’den: Geleceğin işletmelerini tasarlamak

Turkcell Akademi ve İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü işbirliğiyle mezun olma aşamasındaki öğrenciler hem iş dünyasının karmaşık problemlerine yaratıcı ve yüksek kaliteli çözümler geliştiriyor, hem de mezun olmadan önce gerçek, kapsamlı ve profesyonel deneyimler kazanıyor.

Bu kapsamda Turkcell Akademi, Türkiye’de mühendislik eğitiminin lideri İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde işletmelerin günün ihtiyaçlarına göre tasarlanması ve geliştirilmesi alanında 35 yıldır eğitim veren İşletme Mühendisliği Bölümü ile yeni bir işbirliği projesini başlattı.

Projede kendilerine verilen konularla ilgili Turkcell ekipleriyle birlikte çalışan öğrenci takımlarından bu alanlarda uygulanabilecek çözümler geliştirmeleri isteniyor. Öğrenciler sadece kavramsal birer proje değil aynı zamanda bir profesyonel danışmanlık firmasının üretebileceği kalitede gerçek bir mühendislik uygulaması hazırlıyorlar. Turkcell Akademi Bölüm Yöneticisi Banu İşçi Sezen, Turkcell Akademi ve İTÜ İşletme Mühendisliği Bölümü arasında yürütülen kapsamlı işbirliğiyle gençlere yatırım yaptıklarını söyledi.



“Güvenlik Butonu” ile kadınlara koruma

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Avea işbirliği ile yapılan “güvenlik butonu” projesi; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma fiahin ve Avea CEO’su Erkan Akdemir’in attıkları imza ile hayata geçti. Bursa’da düzenlenen imza töreninin ardından “fiiddet Mağdurlarının Korunmasında Elektronik Destek Sistemi”nin pilot uygulaması Adana ve Bursa illerinde başlatıldı.

İlk etapta bu iki ilde dağıtılacak güvenlik butonu, mahkeme kararıyla şiddete maruz kalan kadınlara verilecek. Cihaz, kadınların ihtiyaç duydukları anda butona basması ile GPS uydularından aldığı son konum bilgisini 155 Polis İhbar Merkezi’ne iletecek. Polis, çift yönlü başlatılan konuşma ile mağduriyeti gidermek üzere, alınması gereken acil önlemleri alarak seri müdahalede bulunabilecek.

Güvenlik butonları içerisine yerleştirilen Avea SIMCardları sayesinde ise GPS uydularından alınan konum bilgileri; GPRS verisi olarak, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş olan tamamen güvenli ve hızlı bir kapalı veri iletim devresi aracılığıyla sağlanacak.



Fujitsu Teknoloji Aracı KOBİ’lerle buluşacak

Fujitsu Türkiye’nin Intel işbirliğiyle düzenlediği Fujitsu Roadshow etkinliği ilk etabında 7.200 km yaparak Türkiye’nin batısındaki binlerce KOBİ’ye ulaştı. Doğu turunda da Anadolu’nun küçük yerleşim merkezindeki KOBİ’lere ulaşmaya odaklandı. Etkinlikle Fujitsu, bilgi ve deneyimini küçük ölçekli iş ortaklarıyla paylaşıyor.

KOBİ’lerin en ileri teknolojilerden yararlanması gerektiği inancıyla hareket ediyor. Fujitsu, LIFEBOOK dizüstü bilgisayarları, ESPRIMO PC’leri ve CELSIUS iş istasyonlarıyla KOBİ’lerin hem ofiste, hem de hareket halindeyken kesintisiz ve verimli bir şekilde çalışmalarını sağlıyor. Fujitsu Roadshow etkinliği her uğrakta ilgi uyandırıyor.



Netsis Bilgi Günleri

Türkiye’nin dört bir yanından ve yurtdışından 400 iş ortağını İzmir’de ‘Netsis Bilgi Günleri’ bağlamında biraraya getiren Netsis hedef büyüttü. Yazılım yatırımlarının maliyetini azaltırken yükünü hafifleten, kullanımı kolay, projesi hızlı, verimliliği yüksek çözümlerin ve iş ortaklarına yeni fırsatlar sunan 2013 vizyonunun paylaşıldığı ‘Geleceğe en hızlı dönüşüm’ konulu toplantı sanayi uygulamaları, SaaS tabanlı çözüm sunumları, ERP, CRM, İK çözümlerine ilişkin yenilik gösterimleri ve çalıştaylarla (workshop) sürdü.

Açılışta konuşan Netsis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ihlamur, Netsis’in kurumsal kaynak planlaması çözümlerine odaklanmasını sürdüreceğini, bu alanda 2012’nin ilk 9 ayında yüzde 25 büyüdüklerini söyledi.