Bireysel Emeklilikte Yeni Dönem

Devlet 1 Ocak 2013 itibarıyla sektörde tasarrufu artırmak gayesiyle yüzde 25 destek sağlıyor.





Önemli bir tasarruf yöntemi olan Bireysel Emeklilik Sistemi, Türkiye’de rayına oturmaya başladı. 2013’ünbaşı itibarıyla BES’eyüzde25 devlet katkısı veriliyor. Sistemin büyümesinin önünde engel kalmadı.Sistem Türkiye'nin gerçekleştirdiği sosyal güvenlik reformunun bir parçası olarak 27 Ekim 2003 tarihinde yürürlüğe girmişti. BES9 yıl içerisin-de 3 milyonu aşan katılımcı sağladı. Gelişimi birçok ülkeye örnek oldu.Sistemin fon büyüklüğü, Ocak 2013itibarıyla20 milyar 921 milyon TL'ye,şirketlerin katılımcılarının toplamı 3milyon 176.280 kişiye, katkı payı tu-tarı 16.442,6 milyon TL’ye, yatırıma yönlenen tutar ise 16.003,0 milyon TL’ye ulaştı. Devlet katkısıyla BES’in önümüzdeki 10 yılda katılımcı sayısını 7-8 milyona fon büyüklüğünü ise 250-300 milyar TL’ye çıkarması bekleniyor.

1 Ocak 2013’te başlayan yeni uygulama şöyle:Devlet, hem sistemdeki mevcut katılımcılara hem de yeni gireceklere yüzde 25 katkı yapıyor. Bu amaçla2013 bütçesine 1 milyar 250 bin TL konuldu. Sektörün 20 milyar lira fon büyüklüğü, Türkiye ekonomi-sinin büyüklüğü ile uyumlu değil. Toplam özel emeklilik sistemlerinde biriken fon miktarı Gayri Safi Milli Hasıla’nın yüzde 2.2’sine denk geliyor.



Devlet katkısı her yıl artacak

Getirilen en önemli yenilik, tabiiki devlet katkısı uygulaması. Vatandaşın BES’e yatıracağı her 100 lira için devlet de 25 lira yatıracak. Yani vatandaşın 100 lira tasarrufu 125 lira olacak. Bir katılımcının alacağı devlet katkısı tutarı, brüt asgari ücret tu-tarının yüzde 25’ini aşmayacak. 2013için devlet katkısı tutarının üst sınırı3 bin lira oluyor. 2014 için yeni asgari ücret tespit edildiğinde devlet katkısı da ona paralel artacak. Demek ki sistem her yıl güncellenecek.Böylece önceki;katkı paylarının vergi matrahından indirme şeklindeki uygulama da sona erdi.



Sistem herkese açık

Çalışan, çalışmayan ve öğrenci ayırımı yapmaksızın 18 yaşından büyük herkes sistemden yararlanabiliyor. Katılımcıların makbuz saklamaları ve ibraz etmeleri gibi işlemlere de gerek yok. Bireysel emeklilik şirketinin bildirim sonrasında devlet katkısı, katılımcının BES hesabına otomatik olarak yatırılıyor. Hesaba internet üzerinden de kolay erişim mümkün. İster aylık, ister 3 aylık ödemeler şeklinde olsun katılımcının sisteme yatırdığı rakama ne kadar devlet katkısı karşılık geliyorsa bu ilgili katılımcının kendi bireysel emeklilik hesabına yatıyor ve orada görünüyor.



Sistemden çıkmamak faydalı

Zaruri olmadıkça sistemden çıkılmamalı. Emeklilik hakkı, sistemde en az 10 yıl kalıp 56 yaşını doldurduktan sonra kazanılıyor. Yüzde 25’lik devlet katkı- sı günü gününe yatıyor ama sistemde en az üç yıl kalmadan hak edilmiş olmuyor. Erken ayrılan hesabındaki yüzde 25’lik devlet katkısını terketmiş oluyor. Sistemde 3 yıldan 6 yıla kadar kalıp daha sonra çıkmak zorunda kalan vatandaşlarımız da devlet katkısı kısmının yüzde 15’ini çekebilecekler. Sistem- de 6 ile 10 yıl arasında kalanlar devlet katkısının yüzde 35’ini alabilecek. 56 yaşını doldurmayıp sis- temde 10 yıl kalıp ayrılanlar devlet katkısının yüzde 60’ını çekebilecek. Sistemde en az 10 yıl kalan ve 56 yaşını dolduran vatandaşlarımız da devlet katkısının tümünden yararlanabilecekler.



Yeni BES ve yasanın getirileri

Bireysel Emeklilik Sistemine şu yenilikler kazandırıldı:

-Eski sistem vergi mükelleflerini kapsıyordu. Yeni sistemde bu zorunluluk kalktı.

-Bireysel veya gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine katkı payı ödeyen herkes, belirlenen limitler dahilinde devlet katkısından yararlanabiliyor. Sadece işverenler tarafından çalışanlar adına ödenen katkı payı tutarları için devlet katkısı verilmiyor.

-Yeni sistemle, aylık ödenen katkı paylarından kesilen yönetim gideri de yüzde 8’den yüzde 2’ye düşürüldü.

-Aynı şekilde daha önce yüzde 3.65 oranında uygulanan fon işletim gideri, yatırım yapılan emeklilik fonuna göre yüzde 1.09 ile yüzde 2.28 arasında gerçekleşecek.