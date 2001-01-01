Üretimde dünya 8.'si olduk

Dr. Veysel Yayan - Türkiye Demir Çelik Üreticileri Derneği (DÇÜD) Genel Sekreteri





2012 durumu:

Büyüme 2001'e göre geriledi; yüzde 6 civarında gerçekleşti; dünya çelik üretiminde 8. sıraya yerleşti. Sektörde rekabet koşulları ağırlaştı. ithalat baskısı devam etti. Ham çelik üretimi 36 milyon ton oldu. Artış yüzde 55 oranında uzun ürünlerde, yüzde 45 oranında ise yassı ürünlerde oldu.

Sektörün ihracatı yüzde 10 artışla 20 milyon tonu aştı. Türkiye'nin nihai çelik tüketimi 28.5 milyon ton gerçekleşti. Yılın ilk 10 aylık dönemi itibarıyla ihracat yüzde 10.8 artarken ithalat da yüzde 7 oranında arttı. Sektörde kapasite kullanım oranı, yüzde 76'da kaldı.



Sektörün sorunları:

Dahilde işleme Rejimi'nin ithalatı teşvik etmesi, AB'nin tek taraflı olarak avantaj sağlayacak şekilde değiştirdiği Serbest Ticaret Anlaşması'ndaki aksaklıkların giderilmesi, enerji girdi maliyetleri. İhracata destek ve riskli ülkelere ihracata garanti. Ar-Ge ve çevre yatırımlarına kapsamlı destek sağlanması.



2013 sektörel hedefler:

Kentsel dönüşüm, otoyollar, altyapı çalışmaları, üçüncü boğaz köprüsü ve istanbul'a üçüncü havaalanı gibi projeler; sektörü canlandıracak. Yüzde 8 büyüme bekleniyor. Ham çelik üretimi 38.5 milyon tona yükselecek. İhracat 22 milyon ton olacak. Türkiye'nin nihai çelik tüketimi 30 milyon ton gerçekleşecek. Sektörün istihdamı, yüzde 5 artacak.