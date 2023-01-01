Akfen Doğançay HES 2 enerji üretimine başladı

Akfen HES; Sakarya’da bulunan Doğançay HES 2'nin üretime başlamasıyla şu kapasiteye ulaştı: Faaliyet gösterdiği 10 hidroelektrik santralinde toplam 154.6 MW kurulu güç.

Yıllık toplam 659.6 GWs üretim. Sakarya ilinde bulunan Doğançay HES 2 projesini Akfen Holding'e bağlı Akfenhes Yatırımları ve Enerji Üretim A.Ş.'nin bağlı ortaklığı Elen Enerji Üretimi San. Tic. A.Ş. gerçekleştirdi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından verilen izinle üretime geçen 15.1 MW kurulu güç kapasitesine sahip üç üniteden oluşan Doğançay HES 2’nin 10.1 MW kurulu güce sahip yıllık 59 GWs elektrik üretmesi beklenen iki ünitesi bulunuyor.