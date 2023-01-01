Akfen Holding

Alman yatırım fonu Aquila anlaşması





Akfen Holding, halen enerji üretimine devam eden ve toplam 24.5 MW kurulu güç kapasitesine sahip 5 adet HES sahibi İdeal Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ nin sahibi olan Karasular Enerji Üretimi ve Ticaret Anonim Şirketi’ndeki “Karasular” yüzde 40 hissesini toplam 86.242.000 Euro şirket değeri üzerinden, 22.580.055 Euro bedelle Aquila HydropowerINVEST Investitions GmbH & Co. KG’ya (Aquila) satışı konusunda sözleşme imzaladı. Akfen Holding CEO’su Süha Güçsav, “Karasular’ın yönetimi değişmeyeceği gibi alıcı adına herhangi bir imtiyaz tanınmayacaktır” dedi.