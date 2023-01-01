Akfen Holding Karasular Enerji'de Alman Ortaklığı

Akfen Holding Karasular Enerji'de %40 Alman Ortaklığı





Akfen Holding, halen enerji üretimine devam eden ve toplam 24.5 MW kurulu güç kapasitesine sahip 5 adet HES sahibi İdeal Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sahibi olan Karasular Enerji Üretimi ve Ticaret Anonim Şirketi'ndeki yüzde 40 hissesini 22.908.113 avro sermaye satış bedeli ile Aquila HydropowerINVEST Investitions GmbH & Co. KG'ya (Aquila) sattı. Akfen Holding CEO'su Süha Güçsav, "Alıcının yüzde 40 hissesi karşılığı, taraflar arasında TTK hükümleri dışında ayrıca bir ortaklık sözleşmesi düzenlenmemiş olup, yönetim ve kontrol değişikliği olmayacaktır'' dedi.