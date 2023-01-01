Akıllı iklimlendirme ile faturalar ve cari açık düşer

Enerji Verimliliği Haftası nedeniyle açıklama yapan Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder, ısıtma, soğutma ve havalandırmada doğru çözümlerin tercih edilmesi, daha az enerji kullanan cihazların yaygınlaşmasının faturalara ve cari açığa olumlu yansıyacağını söyledi.

Önder, üretim süreçlerinin iyileştirilmesi ve tüketim bilincinin gelişmesi kadar tasarruf değerleri yüksek yeni teknolojik cihaz kullanımının da önemine dikkat çekti. Önder, Daikin olarak aynı fonksiyonu gerçekleştirmek için daha az enerjiye ihtiyaç duyan teknolojilerin kullanılmasını önerdiklerini belirtti: “Akıllı teknolojilerle üretilen, düşük enerji tüketimi ve karbon emisyonu sağlayan akıllı inverter klimalar sayesinde çevremiz korunuyor ve önemli oranda tasarruf sağlanıyor.”