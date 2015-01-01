Aklease’den güneş enerjisine 9.6 milyon dolarlık büyük destek!

Aklease, Baycan Yapı firmasının Tunçmatik Powergie tarafından inşa edilecek, her biri 1 MW, toplam 8 MW’lik güneş enerjisi projesinin leasing ile finansmanını üstlendi.

Proje, 2015 yılı Haziran ayında elektrik üretimine başlayacak. Konya/Kızören’de yapılacak güneş enerjisi yatırımının 9.6 milyon dolarlık bölümü Aklease tarafından finanse edilecek.Aklease Genel Müdürü Tuncer Mutlucan, yenilenebilir enerji kaynaklarından özellikle güneş enerjisinde çok avantajlı bir coğrafyaya sahip Türkiye’nin önümüzdeki 10 yıllık dönemde, güneş enerjisinden elektrik üretiminde ilk 10 ülke arasına girmesi konusunda yatırımcılara gereken finansal desteği kesintisiz aktarmayı hedeflediklerini söyledi. Baycan Yapı Firması Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Bayram, “Konya/Kızören projemiz, elektrik üretimine 2015 yılında başlayacak” dedi. Tunçmatik Genel Müdürü Mehmet Özer Türkiye’nin güneş enerjisi potansiyelini yatırıma dönüştürmenin önemine değindi.